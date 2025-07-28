Gürbüzler Kur\'an Kursu\'nda 30. Hafızlık İcazet Merasimi Gerçekleştirildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Gürbüzler Köyü Kur'an Kursunda faaliyet gösteren eğitim öğretim biriminde icazet programı düzenlendi.

Gürbüzler Kur'an Kursunda mezun olan öğrenciler için icazet programında 8 hafız bu kurumdan mezun olmanın mutluluğunu aileleri, hocaları ve programa katılan yüzlerce davetli ile paylaştı.

Bu sene "40. Yılımızda 30. Hafızlık İcazet Merasimi" adı altında gerçekleştirilen etkinlikte 40 yıl önce hayata geçirilen ve bu güne kadar yüzlerce hafız yetiştiren Kur'an kursundaki çok sayıda davetli mezun olan öğrencilerin sevinçlerini programa katılarak destek verdiler. Programa saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam edildi. Açılış konuşmalarında söz alan Devrek İlçe Müftüsü Murat Mutlu ve diğer protokol üyelerinin selamlama konuşmasından sonra söz alan Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu Başkanı Nuri Çibasmaz şöyle dedi:

"Devrek Müftülüğü Gürbüzler Köyü Kur'an Kursu 30. Hafızlık İcazet Merasimi ve Kur'an Ziyafeti Programına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün burada Kur'an-ı Kerime gönül vermiş bir neslin yetişmesine hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Nice emek, sabır ve dua ile bu günlere gelindi. Hamdolsun 40. Yılımızda da hafızlarımızı milletimizin ve ümmetin hizmetine sunuyoruz. Kursumuzun bugünlere gelmesinde siz değerli hayırseverlerin ve kurumlarımızın çok büyük destekleri var. Talebelerimizin daha güvenli eğitim alabilmeleri için binamızda çok yönlü güçlendirme çalışmalarını başarıyla bitirerek çocuklarımız ve hocalarımız daha güvenli bir ortam da eğitim faaliyetlerine devam etmelerini sağladık. Tabiri caiz ise binamızı baştan aşağı yeniledik. Bizlere bu destekleri esirgemeyen il, ilçe müftülüklerine ve Devrek Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum. Tekrar icazete programına uzaktan yakından teşrifleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."

Hafızların ve hocaların Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ve hafızlar eşliğinde bu yıl 30'su gerçekleştirilen organizasyona protokolün yanı sıra çevre il ve ilçelerden yüzlerce davetli katıldı. Devrek Gürbüzler Köyü Kur'an Kursundan hafızlık hıfzını tamamlayan 8 öğrenciye Zonguldaklı ve Devrekli bazı esnaflar tarafından çeşitli hediyeler verilirken, merasim yapılan dualarla son buldu.

Düzenlenen programa; Devrek Kaymakamı Onur Alp Bıçakçı'nın yanı sıra diğer protokol üyeleri ve yüzlerce davetli katıldı - ZONGULDAK