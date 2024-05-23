Gürcistanlı kadın sürücünün kullandığı tır kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Gürcistanlı kadın sürücünün kullandığı tır kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Gürcistan uyruklu kadın sürücünün kullandığı tır, kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

23.05.2024 20:23
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Gürcistanlı kadın sürücünün kullandığı tır kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük Gürcistan uyruklu kadın sürücünün kullandığı tır kamyona arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda sehir halinde ilerleyen Gürcistan uyruklu kadın sürücü G.G.'nin kullandığı tır, Ş.C.'nin kullandığı 07 JU 050 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Ş.C. ile tır sürücüsü G.G., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürcistanlı kadın sürücünün kullandığı tır kamyona arkadan çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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