Gürgenli Ortaokulu\'ndan İl Birinciliği

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eğitim veren Gürgenli Ortaokulu, önemli bir başarıya imza attı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Seçmeli Dersler Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen Ortaokul Kız Kategorisi Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İl Finalleri'nde Gürgenli Ortaokulu öğrencisi Kübra Mete il birincisi oldu. Adıyaman Pirin Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Emine Uyamaz Camii'nde düzenlenen final programında, il ve ilçe birincisi olan 9 öğrenci yarıştı. Jüri değerlendirmesi sonucunda Gerger Gürgenli Ortaokulu öğrencisi Kübra Mete üstün performansıyla birincilik elde etti. Elde ettiği başarıyla Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazanan Kübra Mete, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Bölge Finalleri'nde mücadele edecek.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek Kübra Mete'ye bölge finallerinde başarılar diledi. - ADIYAMAN