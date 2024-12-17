Gürsu Belediyesi, Sürdürülebilir Proje ile Ödül Aldı - Son Dakika
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Gürsu Belediyesi, Sürdürülebilir Proje ile Ödül Aldı

Gürsu Belediyesi, Sürdürülebilir Proje ile Ödül Aldı

Gürsu Belediyesi, 'Gürsu'da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek' projesiyle Altın Karınca Ödül Yarışması'nda ödül kazanarak çevre dostu uygulamaları ve geri dönüşüm çalışmalarıyla dikkat çekti.

17.12.2024 11:10  Güncelleme: 11:11
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Gürsu Belediyesi, yeşili ve doğayı koruyan projelere verdiği destek ve önemle ürettiği 'Gürsu'da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek' projesi ile Altın Karınca Ödül Yarışması'nda ödül almaya hak kazandı.

Gürsu Belediyesi, 2022 yılında başlattığı "Gürsu'da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek Projesi" ile sıfır atık bilinci ve duyarlılığı oluşturmak amacıyla birçok kampanya ve program gerçekleştirdi. Geri dönüşüm oranlarını arttırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı, enerji verimliliği sağlamayı böylelikle karbon ayak izi azaltılmış, daha temiz, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre oluşturulmasına katkı sağlamayı başardı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından uygulanan kapsamlı atık yönetimi sistemi sayesinde atık ayrıştırma oranları önemli ölçüde arttırılarak, geri dönüşüm miktarı yıllık 730 bin kilograma ulaştı.

Sadece kullanılmış giyim eşyalarının geri kazanımından aylık ortalama 240 bin lira gelir elde edildi.

Geliştirilen mobil uygulama sayesinde de, vatandaşların atık yönetimi süreçlerine aktif katılımı sağlanıyor, toplama faaliyetleri optimize ediliyor, ödüllendirme sistemiyle ilçe halkının yüzde 80'ine ulaşılarak sıfır atık bilinci arttırılıyor.

Ayrıca belediye binalarında, park ve bahçelerde uygulanan yenilikçi enerji verimliliği uygulamaları sayesinde doğalgazda yüzde 15, elektrik tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesi, Sürdürülebilir Proje ile Ödül Aldı - Son Dakika

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