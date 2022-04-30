Gürsu Belediyesinde çifte bayram - Son Dakika
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Gürsu Belediyesinde çifte bayram

30.04.2022 15:09
Gürsu Belediyesinde çifte bayram

Gürsu Belediyesi, işçilerine yaptığı seyyanen zamla çifte bayram sevinci yaşattı.

Gürsu Belediyesi, işçilerine yaptığı seyyanen zamla çifte bayram sevinci yaşattı.

Gürsu Belediyesi Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle, 225 şirket personelinin maaşlarına yapılan 500 TL seyyanen zammın müjdesi işçilerle paylaşıldı. Törende, işçilerin hem 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı hem de Ramazan Bayramı'nı kutlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Belediyemizde çalışan 225 şirket personelimizin maaşlarına Şubat Ayı'nda yaptığımız zamma ilave olarak şimdi de 500 TL seyyanen zam yaptık. Bir aile olarak gördüğümüz belediyemizde birlikte görev yaptığımız, memur, işçi, sözleşmeli tüm arkadaşlarımızla birlikte Gürsumuzun gelişimi için özveriyle çalışıyoruz. Daha önce memur ve daimi işçi kadrosunda görev yapan arkadaşlarımıza yaptığımız zamlardan sonra şimdi de şirket personellerimize maaşlarındaki alım gücünü arttırmak hedefiyle zam müjdesini verdik. 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı'na denk gelen bu müjdemizle işçi kardeşlerimize çifte bayram duygusu yaşatmanın mutluluğunu hissediyoruz. Bizler bir aile olarak her zaman olduğu gibi, tüm personelimizle birlikte dayanışma ruhu içinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu birliktelik ruhuyla yaptığımız hizmetlerin ilçemize hayırlı olmasını dilerken, yaptığımız zammın da tüm arkadaşlarım için hayırlı, bereketli olmasını diliyor, emekleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a, işçilere yapılan zam için teşekkür eden Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz da, işçi maaşlarına yapılan zammın işçiler için hayırlı, bereketli olmasını diledi.

Belediye Hizmet Binası önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlanan törenin ardından, zam dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren işçilerle sohbet eden Başkan Işık, işçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı ve Ramazan Bayramı'nı kutladı. - BURSA

Gürsu Belediyesinde çifte bayram
Gürsu Belediyesinde çifte bayram
Gürsu Belediyesinde çifte bayram
Gürsu Belediyesinde çifte bayram
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Ramazan Bayramı, Bayram, Gürsu, işçi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürsu Belediyesinde çifte bayram - Son Dakika


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