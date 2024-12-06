Gürsu'da Atık Pil Toplama Yarışması Başladı

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Gürsu Belediyesi, "Doğanın Pili Bitmesin" sloganıyla, Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması'nı başlattı.

1 Kasım'da başlayan yarışma 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Yarışma kapsamında öğrenciler toplayacakları atık pillerle okullarını temsil ederek, aynı zamanda ödül kazanmış olacaklar.

Gürsu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğinde düzenlenen yarışma sonucunda, 500 kg atık pil toplayan okula; futbol, basketbol, voleybol topu, badminton seti, düdük, atlama ipi, kronometre, kaleci eldiveni, top pompasından oluşacak spor seti hediye edilecek.

Gürsu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nce, atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek amacıyla başlatılan yarışmayla, çocuklarda çevreye duyarlılık bilinci kazandırmak amaçlanıyor. - BURSA