Üye Girişi
Gürsu girişine büyükşehir makyajı - Son Dakika

Gürsu girişine büyükşehir makyajı

12.01.2022 13:28

Gürsu girişine büyükşehir makyajı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı yaz aylarında altyapısı ve birinci tabaka asfaltlaması yapılan Gürsu İlçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde aşınma tabakası asfaltlama çalışmasının da tamamlanmasıyla ilçe girişi pırıl pırıl görünüm kazandı.

Gürsu girişine büyükşehir makyajı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı yaz aylarında altyapısı ve birinci tabaka asfaltlaması yapılan Gürsu İlçesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde aşınma tabakası asfaltlama çalışmasının da tamamlanmasıyla ilçe girişi pırıl pırıl görünüm kazandı.

Bursa'da ulaşımın sorun olmaktan çıkarılması amacıyla yeni yol, köprü ve kavşak yatırımlarının yanında mevcut yollardaki sağlamlaştırma çalışmalarını da aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ilçe girişi olan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ni modern görünüme kavuşturdu. Halen 17 ilçe 55 noktada ulaşımdan altyapıya her alanda yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, gidiş geliş uzunluğu 4 bin 500 metre olan caddedeki altyapı ve birinci kat asfaltlama çalışmalarını 2020 yılı yaz aylarında tamamlamıştı. Asfaltın tam olarak yerleşmesi için gereken bir yıllık bekleme süresinin ardından, geçtiğimiz haftalarda başlayan aşınma tabakası asfaltlama çalışması da sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile birlikte modern görünüm kazanan Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'ni gezerek, esnafla sohbet etti. İlçede '35 Yıl' diye bilinen 8 metre genişliğinde ve gidiş geliş 4,5 kilometre uzunluğundaki caddede altyapı ve birinci kat asfalt çalışmasının geçtiğimiz yıl yaz aylarında yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Görüyorum ki bazıları 'Burada yanlış işlem yapıldı, şimdi yeniden asfaltlanıyor' gibi algı oluşturmaya çalışıyor. Oysa altyapısından başlayarak, asfaltlama birkaç işlemi kapsar. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında birinci tabakası atılmıştı. 1 yıl oturmasını bekledikten sonra aşınma tabakasını da şimdi tamamladık. Sadece son imalat için 1 milyon 650 bin TL harcadık ancak toplamda altyapısı, sıcak asfalt kaplamalarıyla birlikte 10 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirmiş olduk. Gürsu ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Gürsu girişine büyükşehir makyajı
Gürsu girişine büyükşehir makyajı
Gürsu girişine büyükşehir makyajı

YORUMLAR
500

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürsu girişine büyükşehir makyajı - Son Dakika


Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı         
13:22
"Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz         
13:13
Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı Göbek dansı hayatını tepe taklak etti! Hem kocası boşadı hem de işten atıldı         
12:14
KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı KKTC'de canlı yayına davetsiz misafir! Sunucunun oğlu annesinin yanına gelince renkli görüntüler ortaya çıktı         
11:16
2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci 2 aylık bebeğini -18 derecedeki buzluğa kapattı! Cani babanın savunması daha feci         
10:35
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı! İstanbul'a gelen Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent hızlı başladı!         
07:48
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46
Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi Öğrencisine "Neden başörtüsü takıyorsun?" diyen Prof. Dr. Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi         
07:46
Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz         
16:38
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19

Son Dakika Haberleri
13:21 Son Dakika! Yabancı isimler konuşuluyordu ama Fenerbahçe sezonun geri kalan bölümü için teknik direktör İsmail Kartal ile anlaştı
13:14 Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek
13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Ne kadar gevşek değil mi?
13:12 "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" diyen Destici'ye bir tepki de veterinerlerden: Halk sağlığı adına endişeliyiz
12:58 Fransa'yı karıştıran gizemli telefon! Macron'un eşini arayıp "Kocanın erkek sevgilisi var" dediler
12:47 Erdoğan açıkladı! Özel okul ücretlerindeki artış tavanı yüzde 36 ile sınırlandırıldı
12:46 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Güzel'le ilgili ilk yorum: Parlamentoda görmek istemiyoruz
12:38 İmzasını kopyaladılar! 92 yaşındaki adama 10,6 milyon dolarlık borç çıkardılar
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!
12:28 Önce erkek çocuk istedi, sonra "spermlerim çalındı" dedi! DNA raporundan kaçamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2022 13:38:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gürsu girişine büyükşehir makyajı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement