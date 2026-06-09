Gürsu Kent Meydanı Projesinde Son Engel Kaldırıldı - Son Dakika
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Gürsu Kent Meydanı Projesinde Son Engel Kaldırıldı

09.06.2026 16:26
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Gürsu'da eski Türk Telekom binası yıkıldı, Kent Meydanı projesinin önündeki engel sona erdi.

BURSA'da Gürsu Belediyesi'nce yürütülen Gürsu Kent Meydanı projesinin önündeki son engel kaldırıldı. İlçede eski PTT binası olarak adlandırılan Türk Telekom binasının yıkımı vatandaşların da katılımı ile gerçekleştirildi.

Gürsu Kent Meydan projesinin önündeki son engel olan binanın yenisini yaptırıp, Türk Telekom'u yeni binaya taşıma girişimleri ile uzun süren bir sürecin sonuna gelen Gürsu Belediyesi, Türk Telekom'un eski binasının yıkımını törenle gerçekleştirdi. Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları, müdürleri ve Gürsu protokolünün tamamının yer aldığı yıkım programında konuşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Kent Meydanı projemiz için bugüne kadar 550 hissedar ile tek tek görüştük. Tam 3 bin 200 metrekare alanda bugüne dek güncel rakamlarla 300 milyon TL tutarında kamulaştırma yaptık. Hali hazırda yıkacağımız binada hizmet veren Türk Telekom hizmetlerinin aksamaması için sadece Türk Telekom için yeni bir bina yapımını sağladık. Uzun ve yorucu bir bürokrasi sürecinden sonra nihayet projemizin önündeki en son engeli de bugün sizlerle beraber yıkıyoruz. Hayırlı olsunö ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise teknik detaylarını incelediği projeyle ilgili, "Böyle vizyon bir projeyi hayata geçirmek Mustafa Başkan'a nasip oldu. Bizler bu proje için son derece heyecanlıyız. Gürsu için vizyon bir proje olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen desteği vereceğizö dedi.

YENİ MEYDAN 15 DÖNÜM OLACAK

Gürsu Kent Meydanı projesi 15 dönümlük alan üzerinde yükselecek. Projede yapımı planlanan kapalı otoparkın aynı zamanda olası bir afet durumunda sığınak olarak da kullanımı planlandı. Kent Meydanı'nda bellek evi, kent sahnesi, yeşil alanlar, yürüyüş yolları gibi alanlar da yer alacak.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/GÜRSU (Bursa),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Gürsu Kent Meydanı Projesinde Son Engel Kaldırıldı - Son Dakika

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