Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor - Son Dakika
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Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor

27.04.2022 14:23
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor

Gürsulular, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın maneviyat iklimini canlandıran sohbetiyle ruhlarını dinlendirdi.

Gürsulular, Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın maneviyat iklimini canlandıran sohbetiyle ruhlarını dinlendirdi.

Gürsu Belediyesi, Ramazan ayı süresince gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle ilçe halkına Ramazan'ın manevi iklimini yaşatmayı sürdürüyor. Gürsu Belediyesi'nin etkinlikleri çerçevesinde, Gürsulularla buluşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, kalplerde huzur bulmak için manevi zenginliğimizi güçlendirmenin yollarını anlattı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Ramazan ayının kalplerimize huşu veren maneviyatını gerçekleştirdiğimiz programlarla hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Mustafa Karataş hocamızın bizlere huzur veren sohbetiyle kalplerimiz ısındı. Bizlere maneviyat dolu bir gece yaşatan Karataş hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimizle Ramazan coşkusunu yaşamaya bekliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın sohbetinin ardından, Ramazan Uysal'ın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Ahmet Feyzi'nin ilahi dinletisinin de sunulduğu programa yoğun ilgi gösteren Gürsulular Ramazan'ın maneviyatıyla ruhlarını dinlendirdi. - BURSA

Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor
Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor

YORUMLAR
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Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat Uzmanları uyardı: Ramazan sonrası beslenmeye dikkat Bora: 'Sorumluluklarımızın bilincindeyiz' Bora: 'Sorumluluklarımızın bilincindeyiz'

Mustafa Karataş, Ramazan, Karataş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gürsulular maneviyat iklimini yaşatan etkinliklerde buluşuyor - Son Dakika


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