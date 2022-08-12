GAMER toplantısı Vali Gürel başkanlığında yapıldı

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürlüğü İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu bilgilendirme toplantısı Vali Fuat Gürel Başkanlığında GAMER Toplantı Salonun da yapıldı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü ve GAMER Müdür Vekili Emre Erakçaoğlu ile kurul üyeleri katıldı.

Güvenlik ve güvenlik kaynaklı acil durumlarda bütünleşik bir yönetim anlayışı ile olay öncesi, sırası ve sonrasında yürütülecek faaliyetlere ilişkin planlama esaslarını belirlemek, uygulama tedbirlerini almak ve il düzeyinde koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü ve GAMER Müdür V. Emre Erakçaoğlu'nun GAMER'in kuruluş nedeni, tarihçesi, amacı, hedefleri, görevleri, çekirdek ve tam kadrosu, çalışma esasları hakkında Vali Gürel ve katılımcılara bilgiler vermesi ile sona erdi. - KARABÜK