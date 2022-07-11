Güvercin sevdası onlar için bir yaşam biçimi - Son Dakika
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Güvercin sevdası onlar için bir yaşam biçimi

11.07.2022 11:45
Güvercin sevdası onlar için bir yaşam biçimi

Ankara'da güvercin mezatında bir araya gelen vatandaşlar hem kuşlarını alıcılara sunuyor hem de ömürlük dostluk kuruyor.

Ankara'da güvercin mezatında bir araya gelen vatandaşlar hem kuşlarını alıcılara sunuyor hem de ömürlük dostluk kuruyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde güvercin mezatı için bir araya gelen kuş sahipleri, gözleri gibi baktıkları hayvanlarını görücüye çıkarıp satıyor. Mezatta, güvercinler ilk olarak belirlenen taban fiyattan satışa çıkarılıyor, alıcıların fiyatı artırmasıyla satış son teklifle sona eriyor.

Gaffar Öztekin: "Çocuğu olmayan ailelere adaklık kuşlar veriliyor"

Kuş sevdasının kendisine babadan miras olduğunu söyleyen Gaffar Öztekin, "Bizim ailemiz kuşları sever babamın adı 'Trenci Hasan.' Eski buharlı trenlerin makinisti. Bebekliğimden beri, yürümeye başladım gözümü açtım kuşların, tavukların, köpeklerin, atların içinde büyüdüğüm için hayvana karşı çok büyük sevgim var. Hayvanları besleyen bütün arkadaşlara sevgim ve saygım sonsuz. Güzel bir arkadaşlığı var" dedi. Demkeş cinsi kuşların çocuğu olmayan ailelere adak olarak verildiğini belirten Öztekin, "Bunlar Şanlıurfa tarafında beslenir. Çocuğu olmayan ailelere adaklık verilir. Bunlar o evde yumurtlarsa çocuğu olmayan insanların da çocukları oluyor. Bu kuşlar o amaçla adaklık kuş diye beslenen 'Demkeş' kuşlar" diye konuştu.

Ömer Arslan: "Bu zamanlarda yavru uçurmak çok zor"

Kahvehanede dostlarıyla birlikte çay içerek kuşları seyrettiklerini ifade eden vatandaşlar, fazla kuşlarını satmak isteyen güvercin sevdalılarının burada kuşlarına alıcı bulduğunu ve bu işin de ihale usulü olduğunu vurguladı. Kuş uçururken tek sıkıntılarının atmaca cinsi kuşların olduğuna değinen Ömer Arslan, "Atmacalardan çok dertliyiz. Atmacalar uçurduğumuz yavruları alıp götürüyorlar, yiyorlar, bebeklerine bakıyorlar. İyi kuş uçuracağımız zaman alıp gider. Canımızı sıkıyor. Atmacaya önlem yok, açsa alır, toksa vurur kellesini koparır atar gider. Bu zamanlarda yavru uçurmak çok zor" değerlendirmesinde bulundu.

Sabahattin Özbaş: "Belediyeden kuşlarımızı satacak pazar alanı istiyoruz"

Tek hobilerinin kuş uçurmak ve onları izlemek olduğunu söyleyen Sabahattin Özbaş, "Bu zamana kadar çok olay geçti. Burada çıkmadığımız çatı kalmadı. Bizim bir arzumuz buraya bir pazar kurulması. Pazarımız yok, her yerde pazar var burada yok. Millet geçimini sağlayacak bir pazar, eğer yer kirası alınacaksa alsın belediye biz pazarımızı kuralım kuşumuzu satalım. Milletin göremediği, ailenin olmadığı bize bir alan sunarsa kuşçular rahat rahat uçurur. Kuşunu, ördeğini, tavuğunu, kazını satar. Geçimini eskiden böyle sağlıyordu insanlar" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
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Kurbanlık koyunu motosikletle taşıdılar Kurbanlık koyunu motosikletle taşıdılar
Kaynak: İHA

Altındağ, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güvercin sevdası onlar için bir yaşam biçimi - Son Dakika

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