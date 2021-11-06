Güvercini kedilerden kurtarmak isterken derede mahsur kaldı - Son Dakika

Kastamonu'da bir vatandaş, hasta güvercini kedilerden kurtarmak için indiği derede mahsur kaldı. Dereden çıkamayan kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Kastamonu Plevne Caddesi üzerinde bulunan Karaçomak Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kambur Köprü mevkiinde yürüyen Fatih Sarı isimli vatandaş, dere içerisinde kedilerin bir güvercini yakalamaya çalıştığını fark etti. Güvercini kurtarmak isteyen Fatih Sarı, dereye girdi. Güvercini kedilerden kurtardıktan sonra indiği dereden çıkamayan Sarı, vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, Sarı'yı mahsur kaldığı dereden kurtardı.

"Mahsur kalmamla ilgili sorun yok"

Güvercini kurtardığı için mutlu olduğunu söyleyen Fatih Sarı, "Aşağıda güvercin rahatsızlanmış ve başında iki tane kedi vardı. Güvercini kedilerden kurtarmak için indim. Güvercini kurtardım kedileri gönderdim. Güvercin uçtu gitti. Mahsur kalmamla ilgili sorun yok. 'Bir can bir hayat kurtarır' derler. Biz de güvercinin hayatını kurtardık" dedi. - KASTAMONU