Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 100 Günlük Hizmet Lansmanında Projeleri Anlattı

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: KERİM UĞUR

(İZMİR) – Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 100 gün boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı. Başkan Günay, ilk projesi olarak Güzelbahçe sahilini halkın kullanımına açtıklarını söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin üzerinden 3 ayı aşkın bir süre geçerken seçimlerde göreve gelen belediye başkanları geçen sürede hayata geçirdikleri projelere ilişkin bilgilendirmelere başladılar.

Yapılan bilgilendirmeler kapsamında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, '100 Günlük Hizmet Lansmanında' 100 gün boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı.Güzelbahçe Amfi Tiyatrosu'nda halka açık gerçekleştirilen lansmana, Başkan Günay'ın yanı sıra; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek ve CHP İzmir eski Milletvekilleri Tacettin Bayır, Musa Çam ve Mustafa Moroğlu katıldı.

Karasu: "Hayvanları katledecek bu yasanın karşısında bir set olduk"

Lansmanda öncesinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Başkan Günay'dan övgüyle bahsederken dünden bugüne TBMM'de görüşülen ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngören Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Gelmeden önce sordum. Mustafa Başkan seçim döneminde 24 proje sözü vermiş. Şimdiden 9 tanesini gerçekleştirmiş. Ben Mustafa Başkanın geçen yıl yaşamış olduğumuz acı depremde vermiş olduğu mücadeleye şahidim. Ben onun nasıl emekçi bir insan olduğunu biliyorum. Partideki değişim sürecinden ne kadar örgütçü bir insan olduğunu biliyorum. Ne mutlu ki Mustafa Başkan ne bizim ne de sizin yüzünüzü kara çıkarmadı. Boynumuzu öne eğdirmedi. Fazlaca siyasete girmek istemiyorum ama… Meclis'in bu son gününde ciddi tartışmalar yaşanıyor. Özelikle hepimizin içini yaralayan bir yasa getirdiler. 84 milyonun vicdanını sızlatıyor. Bu doğada hepimiz ortak yaşıyoruz. Ne yazık ki iktidar beceriksizliğinin, yeteneksizliğinin bizim ortak yaşam dostlarımıza ödetmeye çalışıyor. Hayvanları katledecek bu yasanın karşısında bir set olduk. Mücadelemizi sonuna kadar sürdürüyoruz."

"Güzelbahçe'nin adından önce İzmir de sonra tüm Türkiye'de söz ettireceğiz"

Projeler hakkında bilgi vermeden önce kısa bir konuşma yapan Başkan Günay, hedefinin Güzelbahçe'nin ülkede adı geçen bir ilçe olması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir an önce Güzelbahçe halkına sözünü vermiş olduğum projelerimi yerine getirmem gerekiyordu. 'Bu hızla giderse 6 ay sonra yapılacak proje kalmayacak' dendi. Ancak ben böyle düşünmüyorum, daha yapacak çok işimiz var. Ninelerimizin, dedelerimizin, annemizin, babamızın evlerine daha sıcak bir yemek götüremedik. Okula giden çocuklarımızın ceplerine harçlık koyamadık, gençlerle el ele tutuşup özgürlük şarkısı söyleyemedik. Ondan dolayı yolumuz uzun, Güzelbahçe'nin adından önce İzmir de sonra tüm Türkiye'de söz ettireceğiz."

"Sahiller halkındır halkın kalacak dedik"

Vaatlerinin arasında yer alan sahil düzenlemesini başardıklarını belirten Günay, şunları söyledi:

"Sahiller halkındır halkın kalacak dedik. Burada 15 Nisan'da kepçeyi vurduk. 45 günde bu hale getirdik. Bin 250 metreküp beton kullandık. 4 bin 853 metreküp müzeyik yaptık. 4 bin 258 kalem diktik. Bu yaptığımız müzeyik Türkiye'de bu kadar daha yapılmış bir sahil yok. En büyüğü Alsancak'ta 30 metre ama Güzelbahçe 4 bin 853 metre siyah duyan daire müzeyi yaptık. Onun için tüm vatandaşlara güle güle kullansınlar diliyorum."

"Artık oya ağaçları bizimdir"

Yol ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin de bilgi veren Başkan Günay, şunları söyledi:

"Oya Güzelbahçe'ye yakıştı. Güzelbahçe'ye ayrı bir hava vizyon kattı. Biz de bunu önce orta yokuşların hepsi kara yollarına ait olduğu için ama vatandaşın yüzde 80'i Güzelbahçe'nin veya Urla'nın olduğunu düşünüp yani 'Buralar yapılmıyor. Belediye çalışmıyor' gibi düşünüyordu. Ben de Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gittim. Zor oldu ama çözdük. Bir yükseldi sesimiz, bir kavga oldu. Sonra yumuşadı. Sonunda 'Evet sayın başkanım orta refüjler size veriyoruz' dediler. Biz de onlarla yaptığımız protokol sonrası Güzelbahçe'den Seferihisar'a yani bizim Çamlı çıkışına kadar olan kısıma 46 adet küçük oya, altı tane orta refüjlere büyük oya diktik. Yedi kilometrelik yolun tamamen palmiye, oya ağacı ve zakkum ağacı diktik. 750 palmiye aracımızı şu ana kadar diktik ama 270 tane Çamlı'nın sonuna kadar dikeceğimiz palmiye ve oya var. Güzelbahçe oya ağaçlarına sahip çıkacak. Bu bizim simgemiz. Size emanet ediyorum. Artık oya ağaçları bizimdir."

"Toplamda yüzde 20 indirim yaptık"

Ekonomik kriz ortamında belediye kafeleriyle uygun fiyatlı sosyalleşme imkanı sağladıklarını kaydeden Başkan Günay, şöyle konuştu:

"Burası önceden olan bir yerdi ama biraz daha atıldı. Geldikten sonra biz burayı 1 hafta kapattık ve restore ederek Güzbel kafeyi kapattık. Geldikten sonra yüzde 20 indirim yaptık. Çayı 7 liraya, birayı 80 liraya düşürdük. Ama hanım arkadaşlar şikayet etti 'adamlar bir içerken iki içer oldu' diye. O yüzden 120 lira yaptık."

"Büyükşehir yapacak çünkü asfaltım yok"

Payamlı Köyü virajı projesine de değinen Başkan Günay, aslaftlama için Büyükşehir'i işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Payamlı Köyü… Burası virajlı olan en yukarıdaki köyümüz. Aday olduğumuzda inceleme yapmıştık kendi imkanlarımızla buraya kadar getirdik. Şu an için hiçbir sıkıntısı yok. Bundan sonrasında Büyükşehir'in asfaltlamasını bekliyoruz. Bundan sonrasını bana sormayın. Büyükşehir yapacak çünkü asfaltım yok."

"Çamlılı kardeşlerim mallarını ellerinde tutsunlar"

Kent içi ulaşım için hayata geçirilen proje hakkında bilgi veren Günay, şunları söyledi:

"Minibüslerimiz Yelki'ye kadar gidiyordu, Çamlı Köyüne kadar gitmiyordu. Geldikten sonra minibüsleri Çamlı Köyü'ne kadar götürdük. Yelki'ye götürdüğümüzde Yelki değerlendi. Çamlı Köyü'ne gittiğimizde söylüyordum. Yine söylüyorum. Çamlılar malınızı elinizde tutun. Çünkü çok değerlenecek. Dolmuşlar geldi. Şimdi başka bir plan var. O da geçti. Çamlılı kardeşlerim mallarını ellerinde tutsunlar."

"Şehit aileleri ve gazilerimiz imkanlardan ücretsiz yararlanıyorlar"

Şehit aileleri ve gazilerin belediye imkanlarından ücretsiz faydalandıklarına dikkat çeken Başkan Günay, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın ve MYK'mızın vermiş olduğu bir karar vardı. Şehit aileleri ve gazilerimize artık her şeyi ücretsiz olacak diye. Güzelbahçe'deki bütün sosyal tesislerde şehit ve şehit aileleri ücretsiz faydalanıyor. ve gazilerimizle burada bütün imkanlarını kullanıp ücretsiz yaralanıyorlar."

Yapılan proje lansmanında Başkan Günay ayrıca, ilçede kentin önemli noktalarından biri olan Seferihisar caddesine cepheli duvara dikey peyzaj çalışması yapıldığını söyledi. İlçede gasilhane açılışı da yaptıklarını kaydeden Günay, acil müdahale ve sorunların tespiti için muhtarlar, STK'lar için masa kurduklarını belirtti. Başkan Günay ayrıca Gençlik Kulübü kurarak gençlerin geleceğe dair fikirlerini rahatlıkla konuşabilecekleri, proje üretebilecekleri bir merkez kurduklarını ifade etti.

Seçim vaatleri arasında yer alan ve hayata geçirilen diğer projeler şunlar: