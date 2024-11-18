Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Dağıtımı - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Dağıtımı

Güzelbahçe Belediyesi\'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Dağıtımı

Güzelbahçe Belediyesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine her gün 1500 süt ve poğaça dağıtma uygulaması başlattı. Uygulamanın hedefi, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına beslenme desteği sağlamak.

18.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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Güzelbahçe Belediyesi, yeni bir uygulama başlatarak, her gün ilkokul ve ortaokul önlerinde bin 500 öğrenciye süt ve poğaça dağıtmaya başladı. Sabahın erken saatinde, ders başlamadan okula gelen ve öğrencilere süt ve poğaça dağıtan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Saha çalışmalarımızda bize böyle bir talep geldi. Her gün, devlet okullarımızda okuyan bin 500 öğrenciye okul önlerinde dağıtımlarımızı yapacağız" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi, meclis üyeleriyle birlikte alınan karar doğrultusunda, devlet okullarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine her gün poğaça ve süt dağıtma kararı aldı. Bu kapsamda ara tatilin sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri, okullarda poğaça ve süt dağıttı.

İlk günkü dağıtıma, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da katıldı. Sabahın erken saatlerinde, ders başlamadan Ali Bayırlar İlkokulu'na gelen Başkan Günay, öğrencilerle yakından ilgilendi, kendi elleriyle süt ve poğaça dağıttı. Başkan Günay, öğrencilere, "Her gün poğaça ve sütünüzü muhakkak alın" diyerek velilerle de sohbet etti.

"Saha çalışmasında böyle bir talep aldık"

Başkan Mustafa Günay, süt ve poğaçaların her gün dağıtılacağını söyledi. Başkan Mustafa Günay, " Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı, bizde belediye olarak çocuklarımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Bizim yapmış olduğumuz saha çalışmasında, 'ekonomik şartlardan dolayı çocuklarımızın beslenme çantasına herhangi bir şey koyamıyoruz başkanım' diye bize böyle bir talep vardı. Bizde bu talep karşısında, belediye meclis üyelerimizle beraber böyle bir karar aldık. Bunu her gün okullarımızın önünde uygulayacağız. Okullar açılırken, çanta ile birlikte kırtasiyesiyle malzemeleri dağıtmıştık. Şimdi de devlet okulunda okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, her sabah poğaça ve süt vereceğiz. Beş okulda dağıtıma başladık. Bin 500 öğrenciye her gün bir süt ve bir poğaça vereceğiz. Çocuklarımız beslenmeleri bizim için çok önemli. Çok olumlu, çok güzel karşılandı. Velilerimizde uygulamamızı beğendi" dedi.

Velilerde uygulamanın devam etmesi gerektiğini belirterek, Güzelbahçe Belediyesine teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Süt ve Poğaça Dağıtımı - Son Dakika

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