Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Hizmeti - Son Dakika
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Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Hizmeti

Güzelbahçe Belediyesi\'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Hizmeti

Güzelbahçe Belediyesi, devlet okullarına giden öğrencilerin ulaşım sorununu çözmek için sabah ve akşam ücretsiz servis hizmeti sunmaya başladı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bu hizmetin ihtiyaç sahibi aileler için önemli bir destek olduğunu belirtti.

15.10.2024 12:44  Güncelleme: 12:47
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Güzelbahçe Belediyesi, ilçede devlet okullarına giden öğrencilerin ulaşım sorununa çözüm bulmak amacıyla sabah ve akşam ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Günümüzde eğitimin, her çocuğun hakkı olduğunu ve eğitime erişim, çocukların geleceğini şekillendiren önemli bir faktör olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bazı aileler ekonomik zorluklar nedeniyle çocuklarının eğitimine destek olmakta güçlük çekiyorlar. Bu noktada, belediye olarak sunduğumuz 'Okul Servis Desteği' ihtiyaç sahibi ailelere büyük bir katkı sağlamakta. Bazı okullarımız toplu taşıma güzergahları üzerinde olmuyor ya da yürüme mesafesinden çok olan öğrencilerimiz var. Bizler de öğrencilerimizin daha rahat okullarına ulaşım sağlamaları için servis hizmeti başlattık. 3 servisimiz sabah ve akşam hizmet veriyor. Aslında bu uygulamamızı her yıl yapıyoruz. Fakat bu yıl tasarruf tedbirleri nedeniyle servislerin kaldırılması durumu oluştu. Bürokratlarımızla görüştük, bunun öğrenciler ve veliler açsından sıkıntıya neden olacağını gördük ve servise tekrar devam ettik. Eğitimden tasarrufu olmaz dedik. Bizler eğitimli toplumlar istiyorsak çocuklarımızın bu imkana rahat ulaşabilmelerini sağlamalıyız. Eğitim, barınma ve sağlık bir haktır. Bir devlet toplumuna bunu sağlayamıyorsa hiçbir ilerleme kaydedemez. Okullar açık olduğu sürece servis hizmetimiz devam edecek" dedi.

"Milli Eğitim yapmıyorsa biz yapmaya hazırız"

Başkan Günay konuşmasına şöyle devam etti: "Eğitim bir haktır ve bu hakkı öğrencilerimizin alması için bürokratik engelleri rağmen yargılanacaksak buna da hazırız ama öğrencilerimizin ulaşım sıkıntısı yaşamasına gönlümüz razı olamaz. Onlar eğitimlerini alsınlar gerekirse biz hakim karşısına çıkar gereken savunmamızı yaparız. Biz yerel yöneticililer olarak öğrencilerimiz için gereken her türlü fedakarlığı yapıyoruz ve yapacağız. Okullar başlamadan devlet okullarımızın tadilat ve tamirat işlerini yaptık. İlk ve ortaokul öğrencilerimizin çanta ve kırtasiye eksiklerini tamamladık. Eğer ki temizliği yapılmıyorsa onu da yapmaya hazırız. Milli Eğitim bize bıraksın biz yaparız. Okulların bu halde bırakılması öğrencilerimizin iyi eğitim almasına engel. Biz çocuklarımız daha iyi koşullarda eğitim almasını istiyoruz. Bu görevi de en iyi şekilde yapmaya hazırız" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güzelbahçe Belediyesi'nden Öğrencilere Ücretsiz Servis Hizmeti - Son Dakika

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