Güzelbahçe'de 'Sen Cumhuriyet' tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika
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Yerel

Güzelbahçe'de 'Sen Cumhuriyet' tiyatro oyunu sergilendi

Güzelbahçe\'de \'Sen Cumhuriyet\' tiyatro oyunu sergilendi

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Güzelbahçe'de vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk Bayrakları'yla yaklaşık iki kilometre sahil boyunca yürüdü.

30.10.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
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Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Güzelbahçe'de vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk Bayrakları'yla yaklaşık iki kilometre sahil boyunca yürüdü. Yürüyüş sonrası sergilenen 'Sen Cumhuriyet' adlı tiyatro, duygusal anlara sahne olurken, seyircilerden büyük alkış topladı.

Cumhuriyetin 101. yıl dönümü kutlamaları Güzelbahçe'de renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu çeşitli etkinliklerin yapıldığı ilçede, akşam saatlerinde de bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüş düzenlendi. Coşku içerisinde geçen yürüyüş Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi önünde tamamlandı. Yürüyüşün ardından salonu dolduran Güzelbahçeliler 'Sen Cumhuriyet' adlı tiyatroyu izlediler. Zaman zaman duygusal anlara sahne olan tiyatro oyunu seyircilerden büyük alkış topladı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamak için bir arada olduklarını ifade eden Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı cumhuriyet, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün simgesi olmuştur. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim şekli değil; eşitliğin, kardeşliğin ve çağdaşlığın teminatıdır. 101 yıl önce milletimizin azmi ve inancıyla kazanılan bu zafer, bizlere bağımsız bir ülkenin vatandaşları olma onurunu bahşetti. Güçlü, çağdaş ve demokratik bir ülkenin temelini atan cumhuriyetimizi, bugün hep birlikte daha ileri taşımak için çalışıyoruz. Güzelbahçe Belediyesi olarak, cumhuriyet değerlerini her alanda yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Eğitimde, sanatta, sporda ve yaşamın her alanında bu değerleri yaşatarak Güzelbahçemizi aydınlık bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

'Sen Cumhuriyet' adlı oyunu büyük bir beğeniyle izlediklerini anlatan Başkan Günay, "Cumhuriyetin ne kadar büyük bir bedel ödenerek kazanıldığını izledik. Bu vesileyle, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun! Yaşasın Cumhuriyet!" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güzelbahçe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güzelbahçe'de 'Sen Cumhuriyet' tiyatro oyunu sergilendi - Son Dakika

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