Hayatını kaybeden Haber Global spor servisi kameramanlarından Samet Kulak\'ın cenazesi toprağa verildi

İstanbul'daki Kürt Seçmenlerin Tercihleri Araştırılıyor

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, araştırma kuruluşları, siyasi analistler ve sosyologlar, İstanbul'daki Kürt seçmenlerin eğilimlerini analiz etmeye ve değerlendirmeye devam ediyor. Kürtler üzerine araştırmalarıyla tanınan isimlere göre, Kürt seçmenler, kimlik tartışmalarının yanı sıra şehrin günlük yaşamına ilişkin verilen hizmetler ölçeğinde de oy kullanma eğilimi gösterecek. Araştırmacı Reha Ruhavioğlu, “İmamoğlu'nun muhalefette olması, muhalefet blokunun güçlü lideri olması ve Kürt seçmeninin de Erdoğan ve iktidar karşıtı olması, bu oy geçişkenliğini kolaylaştırıyor. Kürtlerin İmamoğlu'na açtığı kredi hala devam ediyor gibi görünüyor” dedi. Yazar Emine Uçak Erdoğan da 2019 yılında başörtülü kadınların belediyenin hizmetlerinden dışlanıp dışlanmayacağı endişesi olduğunu ancak beş yıllık süreç içinde korkulacak bir şey olmadığının görüldüğünü bunun da oy tercihlerini etkileyeceğini söyledi.