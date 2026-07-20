Haber-İş Erzurum'da Yeni Başkan Atalay - Son Dakika
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Haber-İş Erzurum'da Yeni Başkan Atalay

Haber-İş Erzurum\'da Yeni Başkan Atalay
20.07.2026 09:13
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Recai Atalay, Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şubesi'nin yeni başkanı olarak seçildi.

Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda toplam 110 delegeden 106'sı sandık başına giderek oy kullandı. Recai Atalay başkan seçildi.

2015 yılından bu yana şube başkanlığı görevini yürüten Kemal Akkan'ın aday olmadığı seçimde delegelerin 42 oyunu alan Recai Atalay, Türkiye Haber-İş Sendikası Erzurum Şubesi'nin yeni başkanı seçildi. Üç adayın yarıştığı seçimde delegelerin oylarıyla Recai Atalay'dan yan tercih kullandı. Seçimin ardından üyeler yeni yönetime başarı dileklerini iletirken, genel kurulun demokratik bir ortamda ve birlik beraberlik içerisinde tamamlandığı ifade edildi.

Seçim sonucunda Şube Başkanlığına Recai Atalay gelirken, Şube Sekreterliğine Emrah İlan ve Şube Mali Sekreterliğine Emre Kocanumanoğlu seçildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Haber-İş Erzurum'da Yeni Başkan Atalay - Son Dakika

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