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112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika

112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı

27.10.2021 13:36

112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı Yangında dumandan etkilenen kedilerin tedavisi 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapıldı Denizli'de gittikleri ev yangını ihbarında dumandan etkilenen çoğunluğu yavru 20'ye yakın kediyi gören, 112 Acil Sağlık ekibi,...

112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı

Yangında dumandan etkilenen kedilerin tedavisi 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yapıldı

DENİZLİ - Denizli'de gittikleri ev yangını ihbarında dumandan etkilenen çoğunluğu yavru 20'ye yakın kediyi gören, 112 Acil Sağlık ekibi, zamanla mücadele ederek masaj ve oksijen tedavisiyle dumandan etkilenen hayvanların hayatını kurtardı.

Denizli İstiklal 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda görev yapan Paramedik Ebubekir Törehan Taş, Acil Tıp Teknisyeni Aynur Budak ve İsmail Işık, gittikleri ev yangında dumana maruz kalan hayvanlar için örnek bir davranışa imza attı. Nöbetleri sırasında telsizden İstiklal Mahallesinde yangın vakası ihbarını alan ekip, kosa sürede olay yerine intikal etti. Evde çıkan yangında dumandan etkilenen birilerinin olabileceği düşüncesiyle olay yerinde bekleyen 112 ekibi, itfaiyenin olaya müdahalesi ile birlikte evde birinin yaşamadığını öğrendi. Bunun üzerine olay yerini terk edecekleri sırada itfaiye ekipleri tarafından içeride 20'den fazla kedinin bulunduğu ve dumandan etkilendiği söylendi.

Hayvanlara yardım edebileceklerini düşünerek olay yerini terk etmeyen sağlık çalışanları, hummalı bir kurtarma operasyonunun içerisinde yer aldı. Dumandan etkilenen kedileri buldukları bir leğene koyan sağlıkçılar üstünü de poşetle örterek içeriye oksijen verdi. Yenidoğan küçük kedilere de masaj yaparak oksijen veren sağlıkçılar, bir canlıyı yaşamda tutmanın verdiği mutlulukla görev yerlerine geri döndü.

Olay gecesi kedilere müdahale eden Paramedik Ebubekir Törehan, kedilere can olmanın verdiği mutluluğu şu şekilde anlattı:

"Vakaya gittiğimizde yangından etkilenen insanlar yoktu fakat dumandan etkilenen başka canlılar söz konusuydu. Onları o şekilde bırakamazdık, buna vicdanımız da el vermezdi. Amacımız cana dokunmak olduğu için hiç tereddüt etmeden ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kedilere müdahalede bulunduk. Ambulansın içine alarak oksijen verdik, masaj yaptık. Sağlık çalışanları için her canlı önemlidir. İnsan ya da hayvan olması fark etmez"

112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı
112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı
112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı
112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı

İsmail Işık, Denizli, Masaj, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 112 personeli masaj ve oksijen tedavisiyle 20 kedinin hayatını kurtardı - Son Dakika
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