Acil afet durumlarının olmazsa olmazı 'telsiz' - Son Dakika

Kayseri Amatör Telsizciler Başkanı Yavuz Altıntop, afetlerin olmazsa olmazının telsiz olduğunu söyleyerek, "Afetlerde telekomünikasyon çöktüğünde telsizin alternatifi olmadığı için haberleşme desteği vermek üzere insanlarımızı yetiştiriyoruz" dedi.

Acil afet durumlarında çalışan kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına haberleşme desteği vermek üzere bir araya gelerek Amatör Telsizciler Derneğimizi kurduklarını dile getiren Kayseri Amatör Telsizciler Başkanı Yavuz Altıntop, "Kayseri'de amatör telsizcilik olarak eğitimlerimize devam ediyoruz. Şu anda da kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların istekleri olursa biz bu insanlara ücretsiz bir şekilde amatör telsizcilik lisans eğitimlerini veriyoruz. Bu lisanslar 190 ülkede geçerli uluslararası bir lisanstır. Acil ve olağanüstü durumlarda deprem, sel, kaya düşmesi gibi olaylarda çalışan ekipler telekomünikasyon çöktüğünde telsizin alternatifi olmadığı için haberleşme desteği vermek üzere insanlarımızı yetiştiriyoruz. Eğitimlerimizi kesinlikle ücretsiz olarak veriyoruz. Bundan önceki dönemlerde AFAD İl Müdürlüğüne bağlı AFAD gönüllülerine amatör telsizcilik derslerimizi verdik. Kayseri'de şu ana kadar 2 binin üzerinde amatör telsizci yetiştirdik. Derneğimize Kayseri'den gelmek isteyen herkesi, telsizciliğe gönül vermiş, AFAD'da çalışmak isteyen insanları, devletimize yardımcı olmak isteyen insanları eğitim vermek üzere derneğimize bekliyoruz" dedi.

Telekomünikasyon sisteminin çökmesi halinde 'imdat' çağrısı yapılabilecek, uluslararası düzeyde görüşme yapılabilecek sistemin şu anda Kayseri de kurulu olduğunu söyleyen Altıntop, " En son yetiştirdiğimiz telsizcilerde Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel olayında çalıştılar. Orada da telefonun çekmediği bazı yerlerde telsizle haberleştiler, iletişime geçtiler. Telsizin kesinlikle alternatifi yoktur. Telekomünikasyon sistemi çöktüğünde 'imdat' çağrısı yapılabilecek, uluslararası düzeyde görüşme yapılabilecek sistemiz şu anda hali hazırda Kayserimizde de kurulu durumda. 5 bin mile kadar olan görüşmelerimizi yapabiliyoruz. 5 bin milin üzerinde bir mesafede görüşme yapacaksak da azimut haritası denilen anten, yön haritalarını kullanarak görüşmelerimizi yapıyoruz. Acil afet durumlarında bütün telekomünikasyon sistemi çöktüğünde, elektrikler gittiğinde sadece 1 akü, kısa dalga bir telsizimiz ve kendi yaptığımız antenlerimiz ile uluslararası düzeyde görüşmelerimizi yapıyoruz. Amatör telsizciler ülkemizin kültür elçileridirler. Çünkü bizde amatör telsizcilikte dünya da varız diye uluslararası görüşmeler yapıyoruz, dünyadaki diğer amatör telsizcileri bu tip telsizlerle kendimizi eğitmek amacıyla görüşmeler yapıyoruz. Bununla ilgilide küresel kart dediğimiz özel kartlar ile insanlarımıza kültür elçiliği yaparak da uluslararası düzeyde tanıtıma yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ