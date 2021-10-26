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Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı - Son Dakika

Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı

26.10.2021 16:38

Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı Sıcaklıkların hafta sonu mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiği bölgede yağışta geliyor Meteoroloji 5.

Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı

Sıcaklıkların hafta sonu mevsim normallerinin altına düşmesinin beklendiği bölgede yağışta geliyor

AFYONKARAHİSAR - Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Denizli, Uşak ve Afyonkarahisar'da hafta sonu sıcaklıkların birkaç derece mevsim normallerinin altına düşeceğini ifade ederek, ayrıca hafta sonunun serin ve yağışlı olmasının beklendiğini söyledi.

Metroloji 5. Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, İhlas Haber Ajansı muhabirine Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak için beklenen hava tahminlerini açıkladı. Çarşamba günü bölgeyi parçalı bulutlu havanın beklediğini kaydeden Cevher, "Bölgemizde Çarşamba günü yani yarın parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Afyonkarahisar'da en yüksek sıcaklık 17, Denizli'de 22 ve Uşak'ta 19 derece olacak. Yarın en düşük sıcaklıklara baktığımız zaman Afyonkarahisar'da 2, Denizli'de 10 ve Uşak'ta 5 derece olmasını bekliyoruz. Rüzgarlarımız ise kuzey yönden hafif yer yer esecek" dedi.

"Perşembe günü az butlu bir hava bekleniyor"

Perşembe günü ise bölgede az bulutlu bir havanın hakim olacağının altını çizen Cevher şöyle devam etti:

"Afyonkarahisar'da en yüksek 19, Denizli'de en yüksek 23 ve Uşak'ta en yüksek 19 derece olacağı tahmin edilirken, en düşük sıcaklıklarımız da, Afyonkarahisar için 4, Denizli için 10 ve Uşak için 5 derecedir. Rüzgarlar ise kuzey yönden hafif yer yer orta kuvvette esecek. Cuma günü de parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz. Sıcaklıklar Perşembe günü ile aynı seyredecek."

"Hafta sonu sağanak yağış geliyor"

Bölgenin Cumartesi gününden itibaren orta Akdeniz Bölgesi üzerinden gelen yağış ile birlikte serin bir havanın etkisi altına gireceğinin bilgisini veren Cevher: "Bölgemizde yağışlar çok kuvvetli olmamakla birlikte sağanak yağışlar şeklinde görülecek. Afyonkarahisar Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek sıcaklık 16, en düşük sıcaklık ise 6 derece şeklinde seyredecek. Denizli'de de Cumartesi günü sağanak yağış görülecek. En yüksek 20 en düşük ise 12 derece sıcaklık bekliyoruz. Uşak'ta da yine Cumartesi günü çok bulutlu bir hava bekliyoruz. En yüksek 20 derece, en düşük 7 derece şeklinde seyredecek. Yine rüzgarlarımız kuzey yönden orta kuvvette esecek. Pazar gününe baktığımızda ise bölge genelinde sağanak yağışlar bekliyoruz. Afyonkarahisar, Deniz ve Uşak'ta. Afyonkarahisar için en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 7, Denizli'de, en yüksek 22, en düşük sıcaklık 10 ve Uşak için en yüksek sıcaklık 17, en düşük sıcaklık 8 derece şeklinde bekliyoruz" diye konuştu.

"Serin ve yağışlı hafta sonu bekliyoruz"

Serin ve yağışlı bir hafta sonu beklediklerini kaydeden Cevher "Genel olarak bölgede bir değerlendirme yapıldığı zaman hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında hafta sonu ise yağışın etkisi ile birlikte birkaç derece mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyleyebiliriz. Bahsettiğim gibi bölgemizde hafta sonu yer yer sağanak yağışlar göreceğiz. Serin ve yağışlı bir hafta sonu bizi bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı
Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı
Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı
Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı

Meteoroloji, Karahisar, Denizli, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Afyonkarahisar ve civarındaki iller için yağış uyarısı - Son Dakika


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