Akçaburç Mahallesi'nden hizmet teşekkürü - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan hizmetlerin takdire şayan olduğunu kaydeden Akçaburç Mahalle Muhtarı Ahmet Özaslan, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür etti. Muhtar Özaslan; sosyal tesis, kilitli parke taşı ve arazi yolu konularında yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Merkez mahallelere sağladığı tüm hizmetleri kırsalda bulunan mahallelere de sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kırsal bölgedeki çalışmaları aralıksız devam ettiriyor. Kış ayları öncesi mahallenin tüm sokaklarını kilitli parke taşı ile döşeyen Şehitkamil Belediyesi, çiftçiler için 20 kilometrenin üzerinde arazi yolu açtı. Ayrıca mahalleye, bay-bayan taziye evi kazandırıldı. İhtiyaca yönelik yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar, mahalle sakinlerini memnun etti.

"Mahalle sakinlerimiz artık tozlu ve çamurlu yollardan kurtuldu"

Yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu söyleyen Akçaburç Mahalle Muhtarı Ahmet Özaslan, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı. Öncelikle mahallemizde taziye evi sıkıntısı yaşıyorduk. Bu konuyu Başkanımıza dile getirdiğimizde hiçbir tereddüt göstermeden mahallemize nitelikli bay-bayan taziye evini yaptı. Mahalle sakinlerimiz, bir taziye olduğunda rahatlıkla kullanabiliyorlar. Bunun yanı sıra arazi yolu çalışmalarıyla mahallemizde çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza büyük kolaylık geldi. Eskiden hayvanlarıyla arazilerine gidemeyen vatandaşlarımız, açılan arazi yollarıyla birlikte arazilerine traktörleri veya araçlarıyla rahatlıkla gidebiliyorlar. Yine mahalle içerisindeki yollarımız ve sokaklarımız, geçtiğimiz günlerde kilitli parke taşı ile döşendi. Mahalle sakinlerimiz artık tozlu ve çamurlu yollardan kurtuldu. Mahallemize daha önce böyle hizmetler gelmiyordu. Sağ olsun Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu, sayesinde mahallemize her türlü hizmet gelmeye başladı. Belediyemizin yapmış olduğu hizmetler, gerçekten takdire şayandır. Ben mahallemize yapılan her türlü hizmetten dolayı Başkanımıza ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP