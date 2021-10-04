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Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor - Son Dakika

Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor

04.10.2021 11:18

Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor Denizli'de ata tohumundan yetiştirilen dizgilik patlıcanlar, zirai tohumdan yetişenlere göre daha uzun ömürlü olması nedeniyle piyasada rağbet görüyor.

Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor

DENİZLİ - Denizli'de ata tohumundan yetiştirilen dizgilik patlıcanlar, zirai tohumdan yetişenlere göre daha uzun ömürlü olması nedeniyle piyasada rağbet görüyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinin meşhur dizgilik patlıcanı büyük ilgi görüyor. Nesilden nesile aktarılan ata tohumundan yetiştirdiği patlıcanları çiftçi Fevzi Gül (57), hayvansal gübre kullanarak sebzenin ömrünün uzun olduğu belirtti.

Ata tohumu ile yetiştirilen patlıcanların yaz aylarına kadar çürümediğini kaydeden Gül, "Ata tohumundan biber ve patlıcan yetiştiriyorum. Zirai üretimde kesinlikle kimyasal gübre kullanmıyorum sadece hayvan gübresi kullanıyorum. İri patlıcanlarımız doğal gübre ile yetiştiğinden dolayı yaz aylarına kadar çürümeden, bozulmadan dayanıyor. Evlerde, balkonlarda, serin yerlerde ipe dizilerek asılıyor. Bir kilo, bir buçuk kilo yetişen patlıcanlarımız var. Kadıköy'ün meşhur patlıcanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor" dedi.

İstanbul'dan Buldan'a gelerek dizgi patlıcan aldığını belirten Deniz Kuyumcu, "Her yıl Buldan'ın doğal patlıcanından yirmi kilo İstanbul'a götürüyorum. Evimizde iplerle asarak yaz aylarına kadar dayanıyor. Muhteşem bir lezzeti var. İstanbul'daki komşularımız hayret ediyorlar. Kimyasal gübre olmadığından dolayı hem organik besleniyoruz, hem de yaz lezzetini kış aylarında da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor
Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor
Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor
Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor

İstanbul, Denizli, Çiftçi, Buldan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ata tohumundan yetiştirilen bu patlıcanların raf ömrü uzun oluyor - Son Dakika
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