Ateş savaşçılarından anlamlı bağış - Son Dakika

Marmaris'teki büyük orman yangını ve Kazdağları'mızda çıkan orman yangınında üstün başarı kaydeden 2 ateş savaşçısı, Balıkesir'in Edremit Belediye Meclisi tarafından ödüllendirildi. Cumhuriyet altını alan personel, hediyelerini SMA hastası Defne bebeğin ameliyatı için yapılan yardım kampanyasına bağışladı.

Geçtiğimiz aylarda Marmaris'te ve Kazdağları'nın Güre mevkiinde meydana gelen orman yangınlarında görev yaparak başarı kaydeden itfaiye ve zabıta personelleri unutulmadı. Her iki yangında görev alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği personeli ve Edremit Belediye Meclis Üyesi, TSSF Milli Takım Antrenörü Sedat Osmanoğlu'nun, İtalya Sardunya'da yapılan Dünya Şampiyonasına katılması nedeniyle, Eylül ayında yapılması planlanan ödül töreni, Ekim Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısına ertelenmişti.

Sedat Osmanoğlu ve Kazdağları yangınında koordinasyon görevi yürüten Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Mehmet Bekçi, ödüllerini Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'dan aldı.

Ekim Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'nın başında gerçekleşen ödül törenine, mecliste görev alan siyasi partilerin grup başkanları da katıldı. Ateş savaşçılarına minnettar olduklarını ve haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, belediye meclisi adına itfaiye ve zabıta personellerine altın hediye etti.

Sedat Osmanoğlu ve Mehmet Bekçi, Edremit Belediye Meclisi'ne ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a teşekkür etti.

Cumhuriyet altını alan iki ateş savaşçısı, hediyelerini SMA hastası Defne bebeğin ameliyatı için yapılan yardım kampanyasına bağışladıklarını açıkladı. Yapılan anlamlı bağış, izleyenleri duygulandırırken takdirle karşılandı. - BALIKESİR