'Ayder' balına rakip 'BilBal', raflardaki yerini aldı - Son Dakika

Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, yılda 100 ton üretimi yapılan Bilecik balının markalaştığı söyleyerek, "Bilecik'in bal markası 'BilBal' raflardaki yerini aldı. Balımızın 'Ayder' balına rakip kalitede olduğunu biliyoruz" dedi.

Bilecik'te 200 arı işletmesindeki 16 bin kolonide yetiştirilen ballar Bilecik Arıcılar Birliği tarafından toplanarak, gerekli analizlerin yapılmasının ardından kavanozlanarak satışa sunulmaya başladı. Bu ballara 'BilBal' adını verdiklerini anlatan Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez, "Bilecik'in bal markası 'BilBal' raflardaki yerini aldı. Yıllık 100 ton üretimi bulunan Bilecik balı ilimizin biyoçeşitlilik ve endemik yapısının zenginliği sayesinde 'Ayder' balına rakip kalitede olduğunu biliyoruz. İlimizin markaları ulusal ve uluslararası pazarda tanıtılmasına bizler de katkı sağlayacağız. Ama bu bir ekip işi değerlerimize hep birlikte sahip çıkmalıyız" dedi.

"Şehrimizin marka değerlerini ulusal ve uluslararası alanda söz ettiren bir ürün haline gelmesi sağlayacağız"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ise, kendisini ziyaret eden Bilecik Arıcılar Birliği Başkanı Beytullah Erdönmez ile Bilecik balının coğrafi işaret, markalaşma ve pazara hakimiyeti konusunda proje ve bilgi alışverişinde bulunduklarını anlattı. Bircan, "Şehrimizin marka değerlerini ilk önce Bilecik halkımız olarak bizlerin tanıtarak, ulusal ve uluslararası alanda tüm ürün satış alanlarında adından söz ettiren bir ürün haline gelmesini sağlamalıyız. Bilecik'imizde bu potansiyel var. Yeter ki sahip çıkalım ve değerlerimizi hak ettiği değere çıkaralım. Kendilerine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK