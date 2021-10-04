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Aydın Büyükşehir, tarımsal sulama göletlerine nefes oluyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir, tarımsal sulama göletlerine nefes oluyor

04.10.2021 13:28
Aydın Büyükşehir, tarımsal sulama göletlerine nefes oluyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesindeki iki gölette temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Karacasu ilçesindeki iki gölette temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarımın gelişimi için üreticilerin imkanlarının artırılması konusunda çalışmalarını dört bir koldan sürdürüyor. İklim koşulları ve yanlış su yönetimi nedeniyle azalan su kaynakları, tarımın geleceği için kritik öneme sahip bulunuyor.

Bu gerçekler ışığında çalışmalarını yürüten Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) bir yandan kentte tarımsal altyapı ağını genişletirken, bir yandan da çiftçilerin suya daha kolay bir şekilde ulaşmasını sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyor. ASKİ bu kapsamda; göletlerin kronik sorunu olan mil birikmesine de çare oluyor ve tıkanmaları önleyerek göletlere nefes oluyor. Karacasu'nun Tepecik Mahallesi'ndeki 2 gölette ekskavatörler aracılığıyla dipte temizlik ve gölet alanında genişletme çalışması yapan ASKİ ekipleri; bu çalışmayla gölette daha fazla yağmur suyu birikmesini sağlayarak, yeraltı sularına duyulan ihtiyacı da azaltıyor.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Tepecik Mahalle Muhtarı Selami Karagedik, "ASKİ burada mili boşaltıyor, göletimizin genişletilmesi ve temizlenmesi çalışmasını yapıyor. Buraya fazla su girdiği zaman vatandaşların da daha fazla sulama imkanı oluyor. Mil dolu olunca seviye düşük oluyor ama temizlendiği zaman, temizlenen yer kadar su giriyor. Bu da sulamayı arttırıyor ve verim yüksek oluyor. Suyumuzu zeytin ve incirlerimizi suluyoruz. Ne kadar fazla sularsak verimimiz de o kadar artıyor. Bu çalışma bereket getirecek ve halkımızı geliri biraz daha artacak" şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Muhtar Karagedik, "Hizmet sınırsız. Gecesini gündüzünü vatandaş için bir eden, halk için çalışan, bunu yaparsa zaten Topuklu Efe yapar. Başkanım Özlem Çerçioğlu'na mahallem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - AYDIN

Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Karacasu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir, tarımsal sulama göletlerine nefes oluyor - Son Dakika


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