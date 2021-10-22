Aydın İktisat Fakültesi'nde oryantasyon eğitimleri gerçekleşti - Son Dakika

Aydın İktisat Fakültesi'nde oryantasyon eğitimleri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Aydın İktisat Fakültesi 2021-2022 Akademik Yılı oryantasyon eğitimleri gerçekleştirildi. Ekonometri, Maliye, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümleri 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen oryantasyon eğitimine, bölümlerin öğretim elemanları katıldı. Oryantasyon eğitimlerinde; Aydın İktisat Fakültesi'nin tarihi, Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBİS) kullanımı, danışmanlık sistemi, akademik takvim, öğretim programı, derslerin yürütülmesi, karma eğitim sistemi, pandemi kapsamında sınavların yapılış şekli, 5i dersleri, bölüm mezunlarının çalışma alanları, akademik kadro, değişim programları, kütüphane ve sunduğu imkanlar hakkında bilgi verildi. Bölüm öğretim üyelerinin mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaları ve soru-cevap bölümlerinin ardından eğitimler tamamlandı. - AYDIN

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