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Ayvalık'ta "Ben Varım" projesi start aldı - Son Dakika

Ayvalık'ta "Ben Varım" projesi start aldı

27.10.2021 21:23
Ayvalık'ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesinde ve Ayvalık Mahallevleri çatısı altında yaşama geçirilen "Ben Varım" kadın dayanışma projesinin tanıtım toplantısı Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, belediye bünyesinde ve Ayvalık Mahallevleri çatısı altında yaşama geçirilen "Ben Varım" kadın dayanışma projesinin tanıtım toplantısı Ayvalık Belediyesi Paşa Limanı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in projenin tanıtım sunumunu yaptığı buluşmaya Ayvalıklı kadın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Proje ile ilgili bilgi veren Canan Ergin, "Sevgili arkadaşlarım, kız kardeşlerim, kadın olmanın zorluğunu bu toplumda yaşayanlar, çalışanlar, emek verenler, yuvayı yapan saygıdeğer kadınlar. Bu bir konuşma başlangıcındaki "saygıdeğer hanımefendiler beyefendiler" kısmındaki dillere pelesenk olan sıradan "saygıdeğer" değil, toplumumuz için unutulan bir psikolojiyi hatırlatmak için yineliyorum; saygıdeğer kadınlar, hoş geldiniz. Böyle bir projede Belediye Başkanı olarak Mesut Ergin fikirlerini ifade edebilirdi ama ben burada ne belediye adına ne de siyasi bir örgütlenme adına bulunuyorum. Kadınların siyaset üstü bir tavırla mücadelesini birlikte savunmak için bulunuyorum. Bu nedenle bu projede; ben varım" dedi.

Şiddet görenler, yaşam şartları zorlaştırılmış kadınlar için, birlikte güçlü bir kadın dili oluşturmak amacıyla yola çıktıklarını vurgulayan Canan Ergin şöyle devam etti:

"Üretmek, baskıya dur demek, kadına şiddete hayır demek, kadın cinayetlerine dur demek anneyim ve anneler için, toplumda kadınlara yapılan haksızlığa tahammül edilemeyecek noktaya getirdikleri için ben varım. En önemlisi dayanışmak için ben varım.Fiziksel psikolojik cinsel ya da şiddete maruz bırakılmış kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere projeden yararlanmak isteyen her birey ile dayanışmak, Mahalleevi çatısı altında buluşmak, toplumsal farkındalık çıtasını yükseltmek, her bireyin aynı dili konuşmasını sağlamak, eşit olabilmek için ben varım. Şimdi kadınların birlik olma zamanıdır. Tekrar toplumdaki saygıdeğer yerini kazanma vaktidir; bu nedenle ben varım.

Sizin de bu birliktelikte, tüm benliğinizle var olacağınıza inanıyorum, bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. Ben, Canan Ergin, hiçbir başka tanımlamaya gerek kalmadan, kadın olduğum için, biz saygıdeğer kadınlar için buradayım ve ben varım."

Toplantıya katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin verdiği mesajda," Projenin başarıya ulaşması için elimden gelen tüm desteği ve katkıyı sağlayacağım. Sevgili eşim Canan'ın yürütücü olduğu proje Ayvalık'ta farkındalık çıtasını yükseltecek. Projede yer alan tüm kadınlarımıza saygılar sunuyorum" - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi, Mesut Ergin, Canan Ergin, Balıkesir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta 'Ben Varım' projesi start aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık'ta "Ben Varım" projesi start aldı - Son Dakika
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