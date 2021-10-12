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Balıkesir Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül - Son Dakika

Balıkesir Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül

12.10.2021 00:58
Balıkesir Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi genel kurulu yapıldı.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi genel kurulu yapıldı. Kerim Gülgönül, Gençlik Meclisi Başkanlığına seçildi.

Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Program öncesinde fuaye alanında, içerisinde gençlerin yer aldığı dernek ve toplulukların stantları gezilerek drone gösterisi ile konser düzenlendi. Şehit ve Gazilere saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okumasıyla başlayan programda, Balıkesir Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı tanıtım videosu gösterildi.

Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilen Kerim Gülgönül, yaklaşık 10 yıldır Balıkesir'de çeşitli sivil toplum gruplarında başkanlık, genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunduğunu belirtti. Şehrin farklı ilçelerinden, üniversitelerden, liselerden ve STK'larından gelen birçok genç ile çalıştıklarını vurgulayan Gülgönül, "Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalara devam edeceğiz. Şehrimize birçok ödül kazandırmak, birçok program yapmak istiyoruz. Sizlerin oyları ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve Kent Konseyi Başkanımız Mürsel Sabancı'nın desteğiyle güzel işler başaracağız" dedi.

Kuvayı Milliye Şehri Balıkesir için nicedir proje ve değer üretmek üzere Balıkesir Kent Konseyi şemsiyesi altında bir araya gelen gençlere seslenerek açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, "Kıymetli gençler, Gençlik Meclisi Olağan Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz. Kent Konseyi'ni kurduk ancak salgın nedeniyle meclis ve çalışma gruplarımızı oluşturamadık. Balıkesir'in 20 ilçesinde gönüllülükle durmadan proje ve fikirleri ilgili kurumlara taşımaya çalıştık. Kent Konseylerinin temel organları çalışma grupları ve meclislerdir. Asıl organları Genel Kuruldur ve icra organı da Yürütme Kuruludur. Meclislerimizi ve çalışma gruplarımızı özenle yapılandırıp, şehrimize dair fikir ve projeleri son derece kıymet veriyoruz. Çalışma gruplarına hemşehrilerimizin yoğun bir ilgisi var" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ise, "Gençlerimiz burada yürütme kurulu ve başkan seçecekler. Ülkemize değer katan şehir Balıkesir'e hizmet etmek için yola koyulacaklar. Bizler de her zaman gençlerimizle birlikte olacağız, onlara destek vermeye devam edeceğiz. Şehrimizin dört bir yanında Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz hizmetler götürüyor ve gençlere yönelik çok güzel çalışmaları var" ifadelerine yer verdi.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de, Balıkesir Kent Konseyi'nin, gençlerle ilgili yaptığı çalışmaları başarılı bulduğunu dile getirdi.

Çalışma gurupları belirlendi

Söyleşilerin ardından, divan başkanı ve divan üyelerinin belirlenerek gündem akışının okunmasıyla genel kurula geçildi. Öncelikle çalışma grupları oylanarak ardından başkan ve başkan yardımcıları seçildi. Balıkesir Kent Konseyi Gençlik Meclisi çatısı altında Demokrasi ve İnsan Hakları, Eğitim, Kariyer ve Girişimcilik, Kültür, Sanat ve Spor, Ar-ge, Teknoloji ve İnovasyon, Genç Dostu Şehir, Çevre ve İklim Değişikliği ile Sokak Hayvanlarını Koruma çalışma grupları faaliyet gösterecek.

110 oy alan Kerim Gülgönül başkan seçildi. 24 oy alan diğer aday Cahit Can Tekin ise Gençlik Meclisi Başkan Yardımcılığına seçildi. - BALIKESİR

Kent Konseyi, Balıkesir, Konser, Drone, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir Gençlik Meclisi Başkanı Kerim Gülgönül - Son Dakika
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