Başak Koleji'nde 29 Ekim coşkusu - Son Dakika

Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıl dönümü Aydın Başak Koleji'nde coşkuyla kutlandı. Başak Koleji ilkokul ve ortaokul ana kampüsünde bir araya gelen veliler, öğrenciler ve öğretmenler hazırlanan 29 Ekim töreni ve etkinliklerini ilgiyle izledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından öğrencilerin hazırladığı 29 Ekim performansları ile devam etti. Günün anlam ve önemine dair okul idarecilerince yapılan konuşmalar ve Atatürk'e minnet duygularının paylaşıldığı törende halk oyunları gösterileri yapıldı. Büyük bir coşkuyla kutlanan törene Türk bayraklarıyla katılan çocuklar ve veliler kutlamalara renk kattı. Yurt genelinde ve Aydın ilinde coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı, Başak Koleji ana binasında da tüm coşkusuyla kendini gösterirken, Başak Koleji Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri son olarak 29 Ekim Bisiklet Kortejine katılarak coşkuya ortak oldu. - AYDIN