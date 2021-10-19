Başkan Çöl: "Muhtarlarımız belediyeler ile halkın arasında önemli bir köprü görevi görmektedir" - Son Dakika

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, muhtarların toplumun en önemli yapış taşlarından biri olduğunu ifade ederek, "Muhtarlarımız özellikle belediyeler ile halkın arasında önemli bir köprü görevi görmektedir" dedi.

Başkan Çöl 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Mustafa Çöl mesajında, "Muhtarlarımız toplumumuzun önemli yapı taşlarından olup, demokrasinin en eski örneklerinin başında gelmektedir. Toplumumuzda çok önemli işlevleri olan muhtarlık idaresi, geçmişi çok eski yıllara dayanan büyük bir teşkilattır. Belediyeler ile halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlarımız, aynı zaman da halkımızın da sesi olmaktadır. Vatandaşlarımız ile bire bir en yakın görüşme ve sorunlarını tespit etme imkanlarına sahip olan muhtarlarımız, bu sorunları ve talepleri yerel yönetimler olarak bizlere ulaştırma görevi de görmektedirler. Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR