Başkan Fırat'tan 29 Ekim kutlaması - Son Dakika

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayarak mesaj yayımladı.

Cumhuriyetin ilanının 98.yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını dile getiren Başkan Mahmut Fırat, "Düşünün ki bir ülke abluka altında, insanlar krizin, açlığın ve sefaletin eşiğinde, bilim ve sanayi hiç yok denecek kadar az, ülke bekası zor durumda ve giderek yaşam mücadelesi zorlaşmakta. İşte bunları yaşayan büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurttaşlarıdır. Bu yurttaşlar ki verdikleri mücadeleler sonrası elde ettikleri zaferler ile 98 yıl önce bugün ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilan etti. Çünkü bu bir kurtuluş ve kuruluş hikayesidir. Yurttaşlarımızın içerisinde barındırdığı birlik ve beraberlik ruhu sonucu geri kalmışlığın son bulmasıdır. Çağdaş, Modern, eğitimli, özgür ve demokratik bir yapıyla ilk adımların atıldığı bir asır öncesi günlerin bugün de aynı heyecanla atılması geleceğimizin teminatı ve yarınlarımızın aydınlık yolda yürümesidir.

Büyük bir coşku ve sevinç içerisinde olduğumuz bu mutlu günde, başta ulus olarak çok şey borçlu olduğumuz, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman silah arkadaşlarını sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN