Üye Girişi
Başkan Güder: "Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık" - Son Dakika

Başkan Güder: "Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık"

15.10.2021 14:44
Başkan Güder:

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek, "Kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman özel...

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerle bir araya gelerek, "Kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman özel gereksinimli vatandaşlarımıza açıktır" dedi.

'Engellilere pozitif ayrımcılık' düsturuyla hareket eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunda eğitim ve öğrenim gören 16 öğrenciyi sınıflarında ziyaret etti. Her daim özel gereksinimli bireylerin yanında olan engelli dostu Başkan Güder, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek, görme engeli bulunan öğrencilerin bu özel günlerini kutladı. Öğrencilere hediye ettiği konuşan saatleri kollarına bizzat kendisi takan Başkan Güder, özel gereksinimli vatandaşların başlarının tacı olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerle birlikte şarkılar söyledi.

"Başkanımıza teşekkür ediyorum"

Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı mutluluklarını ifade eden Battalgazi Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Kazım Alkan, "Okulumuz 2019 yılından bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ortaokul kısmında 7 öğrenci, ilkokul kısmında ise 9 öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Her yıl Ekim ayının ikinci haftasında kutlanan 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle Battalgazi Belediye Başkanımız bizleri ve öğrencilerimize sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Öğrencilerimizi mutlu ettiler. Öğrencilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımız mutlu oldular"

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Metin Yaltay da, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e okulumuza teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyoruz. Kendileri bu özel gün münasebetiyle öğrencilerimizi mutlu ettiler, hediyeler verdiler. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluğu hepimiz gördük. Engelli dostu başkanımıza bu güzel ziyareti için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise engellilere önem verdiklerini belirterek, "Onların mutluluğu her şeye değer. Onlar mutluysa eğer biz de mutluyuz. Bugün Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü nedeniyle özel gereksinimli yavrularımızı ziyaret ettik. Özel gereksinimli çocuklarımız toplumumuzun bir gerçeğidir ve bizim kıymetlilerimizdir. Onları dışlamak yerine toplumla bütünleştirmemiz gerekiyor. Onları sadece bir gün değil her gün hatırlamamız gerekiyor. Özellikle Hükümetimiz özel gereksinimli çocuklarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyor. Özel gereksinimli yavrularımızın hayatlarını kolaylaştırmak için modern okullar açıldı. 20 yıl öncesine baktığımız zaman sadece özel rehabilitasyon merkezileri varken, şuanda devlet okulları özellerin çok çok ilerisinde. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile de bölgemizdeki özel gereksinimli vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Şuanda yaklaşık 250 öğrencimiz oradan faydalanıyor. Hayırlı bir hizmeti yürütüyoruz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; kapımız da gönlümüz de tüm imkanlarımızla birlikte her zaman özel gereksinimli vatandaşlarımıza açıktır. Herkesin karanlıklarının bir gün aydınlığa dönmesini temenni ediyor, özel gereksinimli yavrularımız ve vatandaşlarımız üzerinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MALATYA

Başkan Güder: Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık
Başkan Güder: Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık
Başkan Güder: Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık
Başkan Güder: Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık
Başkan Güder: Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık

Bağımsızlık, Osman Güder, Battalgazi, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güder: 'Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 14:34 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü 14:31 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek 14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 14:08 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 13:40 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz 12:50 Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti

Son Dakika Haberleri
14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart
14:34 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü
14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı
14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
14:12 Bursa'daki tekstil fabrikasında yangın paniği yaşandı! Bölgede tahliyeler başladı
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
14:07 Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor
14:02 Prof. Dr. İzzet Özgenç, taksilerde yaşanan sorunlara çözüm amaçlı hazırladığı kanun taslağını Cumhurbaşkanlığı ve TBMM'yle paylaştı
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi         
14:28
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti         
14:11
Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu Belediye başkanı, belediye hakkında şikayette bulunan vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu         
14:00
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
Eşinin boğazını kestiler, kendisini başından vurdular! Kardeşinin söyledikleri sır perdesini aralayacak: Failleri belli Eşinin boğazını kestiler, kendisini başından vurdular! Kardeşinin söyledikleri sır perdesini aralayacak: Failleri belli         
12:33
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu         
11:23
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 14:49:27. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Güder: "Kapımız da gönlümüz de sonuna kadar açık" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement