Başkan Işıksu, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek kariyer planlamalarını dinledi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, haftanın çeşitli günlerinde İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşarak öğrencilerle kariyer planlamalarına dair sohbet edip, taleplerini dinliyor. Yakın zaman içerisinde Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Eser İlkokulu ve en son Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Işıksu öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Hacı Zehra Akkoç Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluşan Işıksu, "Hayatımız boyunca zorluklarla karşılaşabiliriz, ancak zorlukların üzerine giderek, onlarla mücadele ederek başarmak bizim elimizde. Sizler hem birey olarak, hem de toplum içerisinde edindiğiniz yer itibariyle daima en güzelini hedeflemelisiniz. Sizler güçlü ve başarılı olursanız, toplumumuz ve devletimiz de aynı şekilde güçlü ve başarılı olacaktır. Adapazarı'mız tarihi ve doğal birçok güzelliğe sahip. Sizlerden ricam, yaşadığınız şehirle ünsiyet kurmanız ve kendinizi buraya ait hissetmeniz. Adapazarı'nın kendine özgü bir kültürel yapısı var. Tarihte buraya gelen her millet kendinden bir değer katmış bu topraklara ve kardeşçe yaşamanın en güzel örneklerini sergilemişler. Aynı şekilde sizler de Adapazarı'mızın geleceğini inşa etmeye, hep birlikte çok çalışıp önce kendinize, sonra şehrinize ve ülkenize değer katmaya devam edeceksiniz" dedi.

Gençlerin benimseyeceği ve vakitlerini değerlendirebilecekleri projeleri hayata geçirdiklerini belirten Işıksu, "Biz hem çocuklarımıza, hem de siz gençlerimize yönelik projeleri Adapazarı'mızda hayata geçiriyoruz. Mahallelerimize spor sahaları ve parkları inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz. Aynı şekilde kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşmanız için her ay düzenli olarak bir kültür sanat takvimi hazırlıyoruz. Ada Sahaf Fikir Sanat Merkezi projemizin de tasarım süreçlerini tamamladık. 2022 içerisinde buranın yapımı için harekete geçiyoruz. 24 saat ders çalışabileceğiniz ve sosyalleşebileceğiniz bir merkez olacak. Biz sizler için çalışmakta kararlıyız. Hep birlikte daha güzel bir Adapazarı'nı ve üreten, güçlü bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA