Üye Girişi
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür - Son Dakika

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

13.10.2021 16:48
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve sucuğunun coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve sucuğunun coğrafi işaret almasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verdi.

Kendine özgün ürünleri ile birçok coğrafi işareti bulunan Aydın'a, bir yenisi daha eklendi. İncirliova'nın geleneksel lezzetlerinden olan deve sucuğu coğrafi işareti alırken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, protokol üyeleri ile birlikte emeği geçen 60 kişiye teşekkür plaketi takdim etti. Geleneksel lezzetlerinin tescillenmiş olmasının önemine dikkat çeken Başkan Kaya; "Amacımız bu önemli lezzetimizi gelecek kuşaklara aktarmak" dedi.

"İlk tadıyla koruyacağız"

İncirliova denildiğinde akla cennetin meyvesi incir ile birlikte deve güreşleriyle devecilik kültürü gelir. Deve sucuğu da bu kültürün en önemli lezzetlerinden birisidir ve sadece İncirliovamızda üretilir. Bu geleneksel lezzetin, tescil edilmesi bu açıdan çok önemli bir çalışmadır. Bu çalışmalar önceki belediye başkanımız Gürşat Kale, döneminde başlamıştır. Bu vesile ile kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de bu güzel çalışmayı devam ettirdik ve olumlu bir şekilde sonuçlandırdık. Deve sucuğunun İncirliova adına tescil edilmesini sağladık. Amacımız, deve sucuğunun yıllar önce yapıldığı ilk tadıyla koruyup, gelecek nesillere aktarmaktır. Bu vesile ile deve sucuğumuzun coğrafi işaret alması konusunda emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür Park'ta gerçekleştirilen törene, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kurt, İncirliova Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Demirci, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, ilçe parti başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - AYDIN

Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür
Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür

Aytekin Kaya, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı 16:40 Yeni evli adamın içinde 110 bin TL altın ve para olan aracı patladı Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı 16:30 Reza Zarrab'ın eski holding binasına giren 4 hırsız, alüminyum levha çalarken suçüstü yakalandı Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış 16:24 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu 15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu 15:01 Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi 14:52 Son dakika! Yargıtay Başsavcısı, Kadir Şeker'e verilen cezayı fazla bularak bozulmasını istedi Tanju Özcan, TRT dizisindeki 14:36 Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

Son Dakika Haberleri
16:44 Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar
16:35 İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta
16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı
16:23 Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış
16:13 Son dakika magazin haberleri! En yeni magazin olayları
16:06 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu
16:01 Gelinini öldürüp cesedini parçalayan kayınpeder konuştu: Sürekli torunlarımı dövüyordu
16:00 Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim
15:59 Dünya rekortmeni atlet evinde ölü olarak bulundu! Tirop adeta yasa boğdu
15:57 3. Dünya savaşıyla ilgili endişelendiren iddia! Çin'den gelen hazırlık haberi herkesi korkuttu
Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar Erol Bulut'tan ses getirecek açıklamalar: Bence Kuntz'un getirilmesi doğru karar         
16:45
İçişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, "Mustafa Akıncı dahil 42 kişiye yasak koyuldu" iddiasına cevap verdi: Yalandır, nokta         
16:36
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı         
16:26
Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu         
16:07
Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim Yıllarca ailesinden şiddet gören oyuncu Umut Oğuz ilk kez anlattı: Annem yüzünden felç geçirdim         
16:00
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı         
14:53
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı         
14:22
Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı Kayınpederi tarafından cesedi parçalara ayrılan kadının son paylaşımı ortaya çıktı: Çok fazla zamanım olacaktı         
14:13
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi Erdoğan'ın alışveriş yaptığı markete Milletvekili Ümit Dikbayır'da gitti! Tutarı görünce asgari ücrete zam istedi         
10:15
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 16:57:10. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kaya'dan coğrafi işaret projesine teşekkür - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement