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Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı - Son Dakika

Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı

26.10.2021 10:03

- Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1975'li yıllarda okuduğu ilkokulun bulunduğu Eski Kabasakal Mahallesindeki yolları silindir ve iş makinası kullanarak asfaltladı Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilkokulu okuduğu köyün yollarını...

- Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1975'li yıllarda okuduğu ilkokulun bulunduğu Eski Kabasakal Mahallesindeki yolları silindir ve iş makinası kullanarak asfaltladı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçe Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilkokulu okuduğu köyün yollarını kendi asfaltladı.

Belediye Başkanı Kazım Özgan, 1975'li yıllarda okuduğu ilkokulun bulunduğu ve yaşadığı Eski Kabasakal Mahallesindeki yolları, silindir ve iş makinası kullanarak kendi asfaltladı.

Kozan'da bu yıl asfalt ve yol çalışmalarına Adana Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştiren Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Benim çocukluğum hep bu bölgede geçti. İnek çobanlığı yapardım. Bu kanalın ilk geldiği gün çamurlu suda yüzdük ve bu kanalda yüzmeyi öğrendim. Hatta boğulurken abim kurtardı" dedi.

Belediye olarak borçları azalttıklarını ve yatırım yapabilir hale geldiklerini söyleyen Başkan Özgan, "Burada ilçemizin tüm kırsal mahalleri başta olmak üzere asfalt seferberliği var. Burasıda aslında önemli bir bağlantı yolu. Burada eski komşularımızı akrabalarımızı yeniden görme imkanım oldu. Tabi yıllar sonra çok büyümüş. Burada okudum burada büyüdüm ve buranın ekmeğini yedim" diye konuştu.

Mahallede akraba ve sakinleri ile bir araya gelen Başkan Özgan, iş makinaları ile çalışmasının ardından tırmıklarla asfalt serdi.

Eski Kabasakal Mahallesi Muhtarı Levent Kara, Belediye Başkanı Kazım Özgan ve ekibine teşekkür ederek yıllar sonra yolların asfalt çalışması ile modern bir mahalleye dönüştüğünü söyledi.

Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı
Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı
Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı
Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı

Kazım Özgan, Kabasakal, Hisarcık, Kozan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan okuduğu köyün yolunu asfaltladı - Son Dakika


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