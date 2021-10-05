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Başkan Özdoğan: "Dünyayı yakından takip eden bir ilçeyiz" - Son Dakika

Başkan Özdoğan: "Dünyayı yakından takip eden bir ilçeyiz"

05.10.2021 14:46
Başkan Özdoğan:

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar'a gerek devlet gerekse hayırsever katkılarıyla yapılan yatırımlara dikkat çekerek göreve geldikleri günden bugüne 29 projeden 24'ünün tamamlandığını hatırlatarak, projelerin nakış nakış işlenerek devam ettiğini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar'a gerek devlet gerekse hayırsever katkılarıyla yapılan yatırımlara dikkat çekerek göreve geldikleri günden bugüne 29 projeden 24'ünün tamamlandığını hatırlatarak, projelerin nakış nakış işlenerek devam ettiğini söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar'ın gerek coğrafi, gerekse devlet, gerekse Büyükşehir belediyesi yatırımları ve hayırseverlerin katkılarıyla ilgili detaylı bir sunum yaparak; "İlçemizde bir taraftan devlet yatırımları, bir taraftan hayırsever yatırımları, bir taraftan Büyükşehir ve ilçe belediyesi olarak bizim çalışmalarımız hızla devam ediyor. Belediye olarak en büyük işimiz kentsel dönüşüm" dedi. Özdoğan, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların adeta nakış nakış işlenerek devam ettiğini belirtti. Başkan Özdoğan ilçenin en büyük vizyon projesi kentsel dönüşüm ile ilgili detaylı bilgi vererek şöyle devam etti;

"Hacılar kendine has özellikleriyle bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle kentsel dönüşüm işimiz çok daha ileri seviyede devam ediyor. 8 Eylül'de gerçekleştirdiğimiz sanayi parseli ihalelerimiz ile çok ciddi bir taleple karşılaştık ve ihalemiz oldukça olumlu gerçekleşti.". Kentsel dönüşümde 200 daireyi 2018 Kasım sonunda teslim ettiklerini belirten Özdoğan, 80 dairenin de anahtar teslim aşamasında olduğunu, 4 Blok 152 dairenin ihalesini yaptıklarını ve çalışmaların başlandığını söyledi. 29 proje ile yola çıktıklarını bunun 24'ünü tamamladıklarını belirten Başkan Özdoğan Hacılar'da yüksekokul projesine önem verdiklerini hatırlattı. Hayırseverlerin ilçeye yaptığı katkılara dikkat çeken Başkan Özdoğan, Ali Atay Şaşoğlu Ortaokulu ile Özdemir Ailesinin yaptırdığı sağlık merkezinin açıldığını hatırlatarak, Halit Özkaya tarafından yaptırılan kütüphanenin çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Hacılar ilçesinin pandemi döneminde imar konusunda hareketlendiğine dikkat çeken Özdoğan, 2019'da 70 adet ruhsat işleminin yapıldığını 2021 yılı ekim ayı itibarıyla 221 adet ruhsat işleminin yapıldığını söyledi. Hacıların sosyal ve ekonomik yapısından bahseden Başkan Özdoğan, rezerv alanları ile ilgilide bilgi verdi. Karpuzsekisi Mahallesi'nde yer alan 16 hektarlık alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvurular sonucunda rezerv yapı alanı ilan edildiğini söyleyen Özdoğan, alanda gerekli imar planı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. "Plana uygun imar uygulamaları gerçekleştirerek sanayi alanı olarak planlı 14 adet parsel oluşturuldu" diyen Özdoğan, sanayi arsası satış ihalesi gerçekleştirerek 14 parselinde açık artırma usulü ile satıldığını söyledi. İmar yolu çalışmalarıyla ilçenin daha planlı nefes almasını sağladıklarını belirten Özdoğan, pandemi sürecinde taleplere karşılık vererek vatandaşa daha iyi hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Gerek altyapı gerekse üst yapı çalışmalarının imar çalışmaları ile birlikte hızlandığını söyleyen Başkan Özdoğan, "Amacımız vatandaşımıza konforlu bir yaşam sürdürebilmek" dedi. Hacılar'ın sanayideki gelişme hızı kadar turizmde de aynı hızı yakalama gayretinde olduklarını belirten Başkan Özdoğan, Hacılar Erciyes yolu çalışmasının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Özdoğan, Hacıları Erciyes Tekir Yaylası üzerinden Develi'ye bağlayan 30 metre genişliğinde 8.6 kilometrelik yolun genişletilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini ve bu projenin yaklaşık maliyetinin 92 milyon TL olduğunu, yol genişletme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çekilerek plaket takdimi gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Başkan Özdoğan: Dünyayı yakından takip eden bir ilçeyiz
Başkan Özdoğan: Dünyayı yakından takip eden bir ilçeyiz
Başkan Özdoğan: Dünyayı yakından takip eden bir ilçeyiz

Bilal Özdoğan, Hisarcık, Hacılar, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Özdoğan: 'Dünyayı yakından takip eden bir ilçeyiz' - Son Dakika


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