Battalgazi'de cami ve kültür merkezi açılacak - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesinde yapımı tamamlanan Fatma-Kemal Şallıoğlu Cami ve Ahsen İfakat İlgen Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezinin 5 Kasım Cuma günü saat 13.00'de hizmete açılış töreninin gerçekleştirileceğini söyledi.

Melikgazi Belediyesi ile hayırseverlerin katkısı ile Battalgazi Mahallesinde halkın talebi üzerine cami yapımına karar verdiklerini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Adeta hasat zamanındayız her hafta birkaç açılış, temel atma gibi etkinlikler ile şehrimize sosyal, kültürel, eğitim, sağlık merkezi ve cami gibi tesisler kazandırıyoruz. Melikgazi çalıştıkça, vatandaşların güveni artıyor ve çalışmalara katkı sağlamak istiyoruz. Kayseri bir hayırseverler şehri. Bunu her zaman kanıtlamaktadır. Yine hayırseverlerimizin katkıları ile camimizin temelini atacağız. Başta bölge halkı olmak üzere programlarımıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, aynı anda hem cami hem de kültür merkezinin açılışının gerçekleştirileceğini ve bu tesislere katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ