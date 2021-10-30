Bir köy nüfusu kadar aile yeni evlerine kavuşturuldu - Son Dakika

Giresun'da 16 yıl önce kurulan Deniz Yıldızı Kültür ve Dayanışma Derneği, bir köy kurulacak kadar ihtiyaç sahibi aileyi yeni evlerine kavuştururken, verilen burslarla okuyan öğrenciler arasından ise doktorlar, hakimler, avukatlar, kaymakamlar ve işadamları yetişti.

Giresun ve ilçelerinde bugüne kadar 68 aileye yeni ev yapıldığını onlarca ailenin ise evlerinin onarıldığı belirten Deniz Yıldızı Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cumhur Karahasan, "Her şeyi devletten bekleyemeyiz, birlik, beraberlik ve dayanışmayla imkan sahibi kişilerin, ihtiyaç sahiplerine el uzattığında nelerin başarılabileceğini gördük. Giresun ve ilçelerinde alan el ile veren el arasında köprü vazifesi gören derneğimiz eğitimden, gıda yardımına, eşya yardımından, yeni ev yapımına kadar çalışmalar yürütüyoruz. Yurtiçinde ve yurtdışındaki hayırsever Giresunlu hemşerilerimizin desteğiyle çok güzel hayırlara vesile olundu. Bugüne kadar yüzlerce öğrenciye burs verildi. Burs verdiklerimiz arasında doktorlar, hemşireler, hakimler, kaymakamlar, avukatlar ve işadamları yetişti. Şimdi onlar da kendileri gibi başka öğrencilere bizim vesilemizle yardımcı oluyorlar. Yine 2006 yılından bugüne kadar sadece 68 yeni ev ihtiyaç sahibine teslim edildi. Bakıldığında bu bir köy hanesine eşdeğer, hatta bu evlerde yaşayanları dikkate alacak olursak 300, 400 nüfusa sahiptir diyebiliriz. Bunu Deniz Yıldızı Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yönetimiyle, gönüllüleriyle, hayırseverlerin yardımıyla başardık" dedi. - GİRESUN