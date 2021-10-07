Büyükşehirden öğrencilere kolaylık - Son Dakika

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Büyükşehirden öğrencilere kolaylık

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vizelerini yaptırmayan öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer noktalarda yığılmayı önlemek için Delikliçınar otobüs duraklarında stant açtı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vize döneminin sona ermesinin ardından 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Denizli Öğrenci Kartlarının yeniden kullanmak isteyen öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla Delikliçınar otobüs duraklarında stant açtı. Denizli Öğrenci Kartların vize yapılması ve HES kodu süresi dolan öğrencilerin süresi HES Kodu alarak kartlarına entegre edilmesi konusunda kolaylık sağlandı.

Stant 8 Ekim'e kadar açık kalacak

Öğrencilere büyük kolaylık getiren bilgilendirme ve vize yenileme standı 8 Ekim 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar açık kalacak. Ayrıca söz konusu bilgilendirme ve diğer işlemler, Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'ye ait eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Otogar Kart Dolum Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Hastane Kart Dolum Merkezi ve Hava Limanı Kart Dolum Merkezi'nden de ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriliyor.