Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümünde Çankırı'da kutlama programları başladı. Anıt alanında başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra İl Kültür Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi'nde Kurtuluş Savaşı konulu resim sergisi açıldı. Anıt Alanı'nda çelenk sunumu sonrasında Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

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