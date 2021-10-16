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Çaycuma Kent Konseyi "Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı - Son Dakika

Çaycuma Kent Konseyi "Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı

16.10.2021 13:35
Çaycuma Kent Konseyi

Olağan genel kurula; Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Kent Konseyi genel kurul üyeleri ve konuya ilgi duyan Çaycuma halkı katıldı.

Olağan genel kurula; Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Kent Konseyi genel kurul üyeleri ve konuya ilgi duyan Çaycuma halkı katıldı. Olağan Genel Kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yürütme Kurulu faaliyet raporunun sunumu Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli tarafından yapıldı. Dereli burada yaptığı konuşmasında, "Bildiğiniz üzere Çaycuma Kent Konseyi; merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bir ortaklık anlayışıyla, hemşerilik hukuku çerçevesinde ve gönüllülük esasıyla bir araya geldiği 74 kişiden oluşan kentin yerel parlamentosu niteliğini taşıyan bir oluşumdur. Çaycuma Kent Konseyi yeni katılımlara açıktır. Çaycuma Kent Konseyi'ne katılmak isteyen kurum ve kuruluşların başvuruları yürütme kurulu tarafından değerlendirilerek kent konseyinin ilk genel kurulunda karara bağlanır. Gönüllü olarak çalışmak isteyenler İlgi alanlarına göre kurulacak en az 5 kişiden oluşan çalışma gruplarında ve üye sayısı kuruluş aşamasında 30 kişiden az olmayan meclislerde görev alabilirler. Çalışma Yönergemize göre her yıl ocak, nisan, haziran ve eylül aylarında toplanan olağan genel kurullarımız danışma kurulu niteliğinde olup, kentin sorunlarını ve durumunu Kent Konseyimizi oluşturan bileşenlerimizin ve halkımızın fikrini alarak belirlemek, kentimizin ekonomik, kültürel, tarihi ve coğrafi potansiyelini daha fazla görünür kılmak için, el birliği ile yapılabilecekleri tartışmak ve rapor etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Olağan Genel Kurulumuzda fikir ve önerilerimizi açıkça belirtip gerekirse çalışma grupları kurarak bunları zenginleştirmek, ortak aklın süzgecinden geçirmek ve Çalışma Yönergemiz gereği uygulamaya geçirilmesi isteği ile tavsiye nitelikli olarak Çaycuma Belediyesi'ne ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak amacındayız. Olağan Genel Kurulumuza katılarak Kent konseyimizi güç katmanız nedeniyle, teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Gündemin 4. maddesinde Kent Konseyi Sağlık ve Çevre Çalışma Gurubu tarafından oluşturulan "Sıfır Atık" proje önerilerini sunumu Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli ve Sağlık ve Çevre Çalışma Grubu Başkanı Dr.Settar Kosova tarafından yapıldı ve katılımcıların görüşleri alındı.

Gündemin 5.maddesinde "Bir fikrim var Çaycuma" temasıyla söz alan katılımcılardan TEMA temsilcisi Seçkin Ünsal, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Gemiciler Mahallesi Muhtarı Recep Kabuk, Disleksi ve Öğrenme Güçlüğü Derneği Temsilcisi Tahsin Yavuz, Zonguldak Sportif Havacılık Spor Kulubü Temsilcisi Onur Gemici, Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Nurdan Candan, Çaycuma Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ayşe Eşme, Çaycuma Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Kültür ve Turizm Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Çelik söz alarak fikirlerini paylaştılar.

Sonrasında Çaycuma Kent Konseyi üyeliği için başvuran Çaycuma Emlakçılar Derneği, Batı Karadeniz Radyo ve Amatör Telsiz Derneği Çaycuma Şubesi, Emekli Memur-Sendikası ve Veliköyspor Derneği'nin Kent Konseyi üyeliği için oylanarak kabul edildi ve Genel Kurul dilek ve temenniler faslı ile sona erdi. - ZONGULDAK

Çaycuma Kent Konseyi Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı
Çaycuma Kent Konseyi Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı
Çaycuma Kent Konseyi Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı
Çaycuma Kent Konseyi Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı
Çaycuma Kent Konseyi Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı

İstiklal Marşı, Yürütme Kurulu, Kent Konseyi, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çaycuma Kent Konseyi 'Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaycuma Kent Konseyi "Bir fikrim var Çaycuma' temasıyla toplandı - Son Dakika
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