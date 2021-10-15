Çetin: "Adana'nın sorunları ancak el birliğiyle çözülür" - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana için elini taşın altına koyan her türlü oluşumun her zaman destekçisi olacaklarını söyledi.

Adana Lobisi Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Veli Uçuk ve yönetimi, kendilerine verdiği destekten dolayı Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'e destek ziyaretinde bulundu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazeteciler ve muhtarların içerisinde bulunduğu Çukurova Lobisi Başkanı Veli Uçuk, Adana'nın sahipsiz bir kent olduğunu ifade ederek, "Asıl gayemiz bu sahipsizliği ortadan kaldırarak, kentimizi özlenen günlerine döndürmektir" dedi.

Veli Uçuk, Mayıs ayında kurulduklarını ve kuruldukları günden bu yana Başkan Soner Çetin'den destek gördüklerini söyledi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'de, Adana için çaba gösteren, sorunların çözümü için elini taşın altına koyan tüm oluşumlara destek verdiklerini ve vereceklerini belirterek, "Çok önemli ve zor bir göreviniz var. Adana'nın uzun yıllardır biriken sorunları bulunuyor. Bu sorunların çözümünde katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bizlere düşen de sizlere destek olmaktır. Adana'nın sorunları ancak el birliğiyle çözülür. Bu konuda adım attığınız için sizleri kutluyor, başarılar diliyorum" dedi. - ADANA