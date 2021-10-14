Üye Girişi
Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor - Son Dakika

Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor

14.10.2021 11:05
Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor

Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya'da da sektörü olumsuz yönde etkiliyor.

Türkiye ekonomisinin mihenk taşlarından olan tarım ve hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı Malatya'da da sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Çobanın bile çobana kız vermediği Malatya'da 5 bin TL maaşla çalıştıracak çoban bulunamıyor.

Hayvancılığın önemli bir ekonomik girdi olduğu Doğu Anadolu'da son dönemlerde yeni çobanların yetişmemesi sektörü zora sokuyor. Çobanın bile çobana kız vermediği bu süreçte kırsalda yaşayan gençler başka işlere yönelince çobanlık mesleği de bitme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Malatya'da 3 ile 5 bin TL arasında maaşa ek sigorta, yiyecek, içecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen üreticiler yerli çoban bulamıyor. Şu sıralar göçmen çobanlarla sorunu geçici olarak da gidermeye çalışan yetiştiricilerin en büyük endişesi ise mesleğin ileri de yok olması.

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaklaşık 10 yıldır Türkiye genelinde çoban bulmanın zor olduğunu ifade ederek özellikle küçükbaş hayvancılıkta çobanlığın önemine değindi. Şu an bölgede var olan çobanlarında çok eski jenerasyondan olduğunu ve onlarında yaşları nedeniyle artık bu mesleği yapmakta zorlandığını dile getiren Akın, "Bu yaşlı jenerasyon da giderse bu işi yapacak kimse kalmadı. Biz birlik olarak çobanlık kursu açmamıza rağmen bu sıkıntı halen devam ediyor" dedi. 5 bin TL'ye kadar maaş verilmesine rağmen bu işi yapabilecek çoban bulamamanın zorluğunu yaşadıklarını söyleyen Akın, "Mecburen dışarıdan çoban getirmek zorunda kalıyoruz. Ama onda da güven olmuyor bir bakıyorsunuz 3-5 ay sonra işi bırakıp gidebiliyor" ifadelerine yer verdi.

Çobanlarla ilgili yaylalardaki sosyal hayatın iyileştirilmesi adına çalışmaların yapılması gerektiğine de dikkat çeken Akın, "Artık bu devirde çoban bile, çobana kız vermiyor. Böyle olunca da gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. Buraları terk ediyor. Bizler de gerek yerel yöneticiler olsun gerekse merkezi hükümet olsun bu sektöre destek verirsek, kırsaldaki insanlar küçükbaş yetiştiriciliğine devam eder. Yoksa bu işler yavaş yavaş tarih olacaktır. Bu jenerasyonda ortadan kaybolduğu zaman hayvancılık yok alma yolunda ilerleyecektir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor
Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor
Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor
Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor

Türk Lirası, Türkiye, Malatya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, 12:18 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı 12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor 11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının 11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor 11:10 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti 10:30 Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti

Son Dakika Haberleri
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor         
12:20
Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor         
12:12
Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek         
12:05
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi         
12:01
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi         
11:29
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi         
10:05
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:24:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çoban bile çobana kız vermeyince, kırsaldaki gençler başka işlere yöneliyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement