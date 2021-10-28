Çörek otu sabunu kış aylarında kuru cildin dostu - Son Dakika

Birçok faydası olan ve cilt dostu olarak bilinen çörek otu sabunu, nemlendirici özelliği sayesinde kış aylarında soğuğa karşı daha çok tercih ediliyor.

Çörek otu bitkisinin tohumlarından elde edilen ve günümüzde sevilerek kullanılan çörek otu sabununun faydaları saymakla bitmiyor. Doğal olmasının yanında içerisindeki mineraller sayesinde besleyici özelliğe sahip olan çörek otu sabunu, ayak mantarı ve saç dökülmesine karşı da etkili olmasıyla biliniyor. Özellikle kuru cilt yapısına sahip olan vatandaşlar kışın soğuk havalarda çörek otu sabununu tercih ediyor.

"Ciltteki gözenekleri açıyor ve hava almasını sağlıyor"

Eskişehir'de aktarlık yapan Koray Özkılıç, çörek otu sabununun faydalarından bahsetti. Çörek otu sabununun vatandaşlar tarafından özellikle kışın daha çok tercih edildiğini söyleyen Özkılıç, "Çörek otlu sabunun cildi besleyici özelliği var. Ciltteki gözenekleri açıyor ve hava almasını sağlıyor. Cildi nemli tutar. Çörek otlu sabun, kışın soğuk havalarda en çok tercih edilen sabunlar arasında yer alıyor. Kuru cilde sahip olan vatandaşlar çörek otu sabunu sayesinde ciltlerini nemli tutabiliyor. Fiyatlarına herhangi bir zam gelmedi. Bir tane çörek otu sabununu 15 liradan satıyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR