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Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL - Son Dakika

Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL

02.11.2021 12:28
Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL

Çukurova Belediyesinin 2022 yılı tahmini bütçesi 340 milyon TL olarak belediye meclisinde kabul edildi.

Çukurova Belediyesinin 2022 yılı tahmini bütçesi 340 milyon TL olarak belediye meclisinde kabul edildi.

Başkan Soner Çetin, tüm meclis üyelerine teşekkür ederek, bütçenin Çukurova için hayırlı olmasını diledi. Meclis üyelerinin bir ay boyunca yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını kaydeden Başkan Çetin, "Bu süre içerisinde yoğun emek verdiniz, çok yoruldunuz. Bütçe 340 milyon TL olarak kabul edildi. Diliyorum ki gelecek yıllarda bütçemiz daha fazla olur. Bizler de belediye yönetimi olarak elimizdeki bütçeyi en akılcı şekilde kullanarak Çukurovalı hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız" dedi.

Başkan Soner Çetin'in konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddeler görüşüldü. - ADANA

Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL
Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL

Soner Çetin, Türk Lirası, Çukurova, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çukurova Belediyesinin 2022 bütçesi 340 milyon TL - Son Dakika
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