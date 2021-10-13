Dilek Mahallesi karakola kavuşuyor - Son Dakika

Yer tespit çalışmalarından sonra Kaymakam Osman Uğurlu, vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da yerinde dinledi. - MALATYA

Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde karakol kurulması amacıyla çalışma başlatılırken, bu anlamda bölgede karakolun kurulacağı nokta amacıyla yer tespit çalışmaları başlatıldı. Karakol yer tespit çalışmalarına, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, Jandarma Yeşilyurt İlçe Komutanı Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Yeşilyurt belediye encümeni Mehmet Özen, Dilek Mahallesi Muhtarı Ali Aslan ve vatandaşlar katıldı.

Açılışını Bakan Varank'ın yaptığı terlik ve ayakkabı fabrikasının patronu kayıplara karıştı

Mahkemede kendisine "İnsan eti yiyor" diyen şahsa "Sen de erkeklere ilgi duyuyorsun" diye karşılık verdi