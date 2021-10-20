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Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika

Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

20.10.2021 10:45
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman'da, sokak köpeklerinden korkarak bir telefon direğinin tepesine çıkıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da, sokak köpeklerinden korkarak bir telefon direğinin tepesine çıkıp mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Varlık mahallesinde sokak köpekleri tarafından kovalanan bir kedi, telefon direğinin tepesine çıktı. Burada mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonrasında kediyi bulunduğu yerden indirdi. Her hangi bir yaralanması bulunmayan kedi daha sonra serbest bırakıldı. - ADIYAMAN

Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Adıyaman, İtfaiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Direğin tepesinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Son Dakika
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