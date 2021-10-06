Üye Girişi
Diva Sen Başkanı Karadaş: "Camiler, kardeşliğin pekişmesini sağlayan kutsal mekânlardır" - Son Dakika

Diva Sen Başkanı Karadaş: "Camiler, kardeşliğin pekişmesini sağlayan kutsal mekânlardır"

06.10.2021 10:45
Diva Sen Başkanı Karadaş:

Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olması dolayısıyla camilerin önemine dikkat çeken Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Diva Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, camilerin ibadet yerleri olmasının yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanları olduğunu söyledi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olması dolayısıyla camilerin önemine dikkat çeken Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası Diva Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, camilerin ibadet yerleri olmasının yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanları olduğunu söyledi.

"Camilerimizde, Kalplere, Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir"

Camilerin önemine dikkat çeken Diva-Sen Erzurum İl Başkanı Yusuf Karadaş, camilerin ibadet yerleri olmasının yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanları olduğunu belirten Başkan Karadaş, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan " Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Karadaş, mesajında şunları kaydetti; "Ekim ayının ilk haftası 1986 senesinde camiler haftası olarak idrak edilmeye başlamıştır. 2003 yılında da din görevlileri de bu işin içine katılarak Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak idrak ediliyor. Camiler kendini ziyaret edenleri hep kucaklayan ve kendine yöneleni asla kendi dışında bırakmayan bir yuvadır. Kadınıyla çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, toplumun bütün kesimlerinin bu yuvada huzur bulduğu aşikardır. Camiler, dil, renk, ırk ve kültür farkı gözetilmeksizin çocuk, genç ve yaşlıyı aynı safta buluşturan ve tevhid inancı etrafında toplayan; birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekişmesini sağlayan, kutsal mekanlardır.

Camilerimiz tarih boyunca yüce dinimiz İslam'ın Kur'an ve sünnetten neşet eden değerlerinin hayata dönüşmesinde önemli vazifeler icra etmiştir. Bu yönüyle camiler, ufuk çizip,yön tayin edeb vahyin ve nebevi düsturun doğru anlaşılıp en güzel şekilde yaşanan bir hayata dönüşmesinde aktif rol oynamaktadır. Şüphesiz camilerimiz ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, Peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir. Mukaddes değerlerimizin idrakinde olan Diva-Sen olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her alanda donanımlı bir birey olarak yetiştirmek maksadıyla bu kapsamda camilerimizde yaz kurslarının yanı sıra sosyal kültürel etkinlikler düzenliyoruz. Diva-Sen olarak yaptığımız etkinlikleri geleneksel hale getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bundan sonra da yapacağımız faaliyetlerle çocuklarımıza ve gençlerimize hizmete devam edeceğiz. Bu vesile ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının ülkemize, milletimize ve tüm islam alemine hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." - ERZURUM

Diva Sen Başkanı Karadaş: Camiler, kardeşliğin pekişmesini sağlayan kutsal mekânlardır

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Peygamber, Erzurum, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Diva Sen Başkanı Karadaş: 'Camiler, kardeşliğin pekişmesini sağlayan kutsal mekânlardır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış 10:42 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak 10:33 PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi? 10:21 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar 10:11 Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı 10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar 09:46 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor

Son Dakika Haberleri
10:43 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
10:41 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış
10:39 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı
10:32 PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:52 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
09:50 Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'dan sonra bu kez de Ali Koç'u çıldırtacak
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı         
10:40
70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu 70 yaşındaki kadın gazı çakmakla kontrol etti, ciddi şekilde yanıklar oluştu         
10:25
Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı         
10:14
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor Muğla'da gece başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor         
09:55
Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu         
09:35
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri         
09:25
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 10:51:46. #1.11#
SON DAKİKA: Diva Sen Başkanı Karadaş: "Camiler, kardeşliğin pekişmesini sağlayan kutsal mekânlardır" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement