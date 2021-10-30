Diyarbakır'ın kadın balıkçısı - Son Dakika

Diyarbakırlı Rukiye Bakış, yıllardır yaz kış demeden, çocuklarına bakmak, ev ekonomisine katkı sağlamak için pazarda balık satıyor. Sabahın erken saatlerinde tezgahının başına geçen ve akşama kadar balık satan Rukiye Bakış, haftanın 6 günü bu işi yaparak geçimini sağlıyor.

Haftanın 6 günü farklı semtlerde kurulan pazarda balık tezgahının başına geçen Rukiye Bakış, bu mesleğe ilk başladığında insanların ona, balıkçılığın zor bir meslek olduğunu, bir kadının bu işi yapamayacağını söylediklerini belirtti. Bakış, "Daha önce birçok meslekte çalıştım, tanıdıklarıma ben pazarda balık satacağım dediğimde şaşırdılar, yapamazsın o iş zordur dediler, ama ben zoru sevdim, zoru istedim ve başardım, şimdi emekçi balıkçı bir kadınım" dedi.

"Genelde olumlu geri dönüşler aldım"

Pazarda her tür insanla karşılaştıklarını ve bazen iyi bazen kötü tepkiler aldıklarını söyleyen Bakış, "Genelde pazarda güzel tepkiler aldım. Helal olsun zor bir meslek yapıyorsunuz, gurur duyuyoruz diyenlerde var, sen kadınsın ne işin var burada üstün başın balık kokar diyen de, onun dışında çok şükür olumlu geri dönüşler aldım. 5 çocuk annesiyim, eğer ben o çocukları büyütmüşsem bu yaşlarına kadar, bir balık tezgahına da bakabilirim" diye konuştu.

"Kadınlar kendi parasını kazansın çünkü bu insana güç kuvvet veriyor"

İnsanın kendi parasını kazandığında daha güçlü hale geldiğini dile getiren Bakış, "Tüm kadınlara söylüyorum çalışmaktan korkmayın, kendi ayaklarınızın üstünde durun, o zaman her şey çok güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Bağlar Belediyesine bağlı pazarda tezgah kuran Rukiye Bakış Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na desteklerinden ve mütevazi kişiliğinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR